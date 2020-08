HelloFresh Aktie: Gewinner!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Corona-Pandemie hat in der Vergangenheit bereits vielen Unternehmen zu schaffen gemacht. In Folge coronabedingter Ausgehbeschränkungen nahm der Trend zum Kochen zu Hause signifikant zu. Gleichermaßen auch die Nachfrage nach den portionierten Kochboxen. Gefreut hat das größten Teils die Aktionäre: In den letzten sechs Monaten kletterte die HelloFresh-Aktie um 100 Prozent nach oben. Am Mittwochmorgen verzeichnete das Wertpapier auf dem Frankfurter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung