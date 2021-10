HelloFresh-Aktie: Diese Hürde müssen die Bullen nehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Im Anschluss an das Hoch vom 25. August bei 97,38 Euro ging die HellFresh-Aktie in eine neue Abwärtsbewegung über. Sie erreichte im September bei 87 Euro den 50-Tagedurchschnitt und unterschritt diesen. Erst am 4. Oktober gelang es den Käufern, den Abverkauf auf einem Tief bei 77,54 Euro zu stoppen. Gestern konnte die am Montag eingeleitete Erholung mit einem kräftigen Anstieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



