HelloFresh-Aktie: 2021 im Rückblick

Bei der HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) hat es nun im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison einen Einblick in die Ganzjahreszahlen gegeben. Oder eben den Rückblick auf das volle Geschäftsjahr 2021, das weiterhin von der Pandemie beeinflusst gewesen ist. Für den E-Commerce-Akteur gewiss kein Nachteil.

Nun ist es an der Zeit, einen Foolishen Blick auf dieses Quartalszahlenwerk zu riskieren. Insgesamt steht ein deutlich zweistelliges Wachstum in den Büchern. Wichtig ist weiterhin, das Momentum zu halten und langfristig deutlich zweistellig zu wachsen. Das Ökosystem ist jedenfalls weiterhin groß und kann das durchaus ermöglichen.

HelloFresh-Aktie: Starkes Wachstum 2021!

Für die HelloFresh-Aktie hat das Geschäftsjahr 2021 insgesamt ein starkes Wachstum gebracht. Im Gesamtjahr kletterte der Umsatz um 59,8 % auf 5,99 Mrd. Euro. Auch das AEBITDA ist mit einem Wert von 527 Mio. Euro in den schwarzen Zahlen. Insgesamt zeigt sich erneut, was für einen Quantensprung der E-Commerce-Akteur in der Pandemie getätigt hat.

Alleine im vierten Quartal schaffte es HelloFresh auf 1,58 Mrd. Euro an Umsätzen. Mit einem AEBITDA in Höhe von 77,7 Mio. Euro lag man jedoch 16,8 % unter dem Vorjahreswert. Kein Beinbruch, aber eben auch keine positive Überraschung. Aber das Ökosystem ist und bleibt einfach stark.

Inzwischen gehören zur operativen Basis der HelloFresh-Aktie 7,22 Mio. aktive Kunden. Die wiederum haben 117,3 Mio. Bestellungen im Jahr 2021 getätigt mit einem durchschnittlichen Warenwert von 51,0 Euro, was insgesamt 1,2 % über dem Vorjahreswert gelegen hat. Im vierten Quartal ist der durchschnittliche Bestellwert um 6,3 % auf 53,4 Euro gestiegen, was auch hier wieder eine positivere Entwicklung ist. Pro Jahr bestellten die Kunden im vierten Quartal im Durchschnitt 4,1-mal, was jedoch einem leichten Rückgang im Jahresvergleich entsprochen hat.

Ein erfolgreiches Jahr: Weiter geht’s?

Für die HelloFresh-Aktie ist die Präsentation des Jahreszahlenwerks keine sonderlich große Überraschung gewesen. Auch an der bereits im Vorfeld publizierten Prognose hat sich nichts verändert. So rechnet das Management mit einem Umsatzwachstum zwischen 20 und 26 % im Gesamtjahr 2022. Damit dürfte auch das ein weiterhin erfolgreiches Jahr sein. Wobei das Management in den Vorjahren gezeigt hat, dass man eher pessimistisch kalkuliert.

Insgesamt zeigt sich jedoch auch, dass sich die Kochboxen eben nicht abnutzen. Im Jahr 2021 und auch im vierten Quartal stagnierten wichtige qualitative Kennzahlen wie das durchschnittliche Bestellvolumen und das Intervall auf einem sehr hohen Niveau. Unzweifelhaft eine Qualität, auf der diese Wachstumsgeschichte aufbauen kann.

Derzeit gibt es die HelloFresh-Aktie bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 8,7 Mrd. Euro mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 1,45. Das könnte einen näheren Blick verdient haben. Zumindest, wenn man langfristig orientiert davon überzeugt ist, dass diese Wachstumsgeschichte weder qualitativ noch quantitativ an Wert verlieren wird.

