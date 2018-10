HelloFreshGO wird zur eigenen Gesellschaft / Ausbau des B2B-Angebots von HelloFresh zahlt auf globale Wachstumsstrategie ein (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Berlin (ots) -- B2B-Angebot "HelloFreshGO" hat sich als Geschäftsmodellerfolgreich bewährt und wird als 100%-ige Tochter von HelloFreshzur eigenen Gesellschaft- Mit der HelloFreshGO GmbH erweitert HelloFresh dasProduktportfolio, als Teil der in Q2 angekündigten globalenInvestitions- und Wachstumsstrategie- Die intelligenten Kühlschränke sind bereits in dreistelligerAnzahl in Unternehmen in ganz Deutschland installiert und inBetrieb genommenHelloFresh, der weltweit führende Anbieter für Kochboxen, hat seinB2B-Angebot HelloFreshGO - intelligente Kühlschränke mit gesundenSnacks und Mittagessen - in eine eigenständige Gesellschaftausgegründet. Grund dafür ist der rasante Erfolg des Geschäftsmodellsin Deutschland sowie das steigende Kundeninteresse aus dem Ausland.Mit der Firmierung von HelloFreshGO erweitert HelloFresh dasProduktportfolio und geht einen entscheidenden nächsten Schritt inder in Q2 angekündigten globalen Investitions- undWachstumsstrategie. Die intelligenten Kühlschränke für den B2BConvenience Bereich stehen in Co-Working Spaces und Start-Ups, inmittelständischen Unternehmen sowie in mehreren Großkonzernen.HelloFreshGO bereits dreistellig in Deutschland installiert und inBetrieb genommenDas Konzept des intelligenten Kühlschranks wurde vor einem Jahrins Leben gerufen, ursprünglich als Innovationsprojekt für HelloFreshMitarbeiter. Mittlerweile sind die Kühlschränke in dreistelligerAnzahl in ganz Deutschland installiert und in Betrieb genommen. "DieAnzahl der Bestellungen und das Interesse an HelloFreshGO ist sehrhoch. Mit der Gründung einer eigenen Gesellschaft können wir auf denbisherigen Erfolg aufbauen.", sagt HelloFresh Mitgründer ThomasGriesel. "Das Konzept ist in Deutschland schon so erfolgreich, dasseine Expansion in weitere Länder definitiv eine interessante Optionfür uns darstellt", erklärt Griesel weiter.HelloFreshGO hat sich zum Ziel gesetzt, die Verpflegung amArbeitsplatz zu revolutionieren und mit dem vielfältigen Angebot denArbeitsalltag zu erleichtern. Das Produktportfolio umfasst frischeMahlzeiten nach HelloFresh Rezepten, wie warme Gerichte, Sandwiches,Wraps, Frühstück und Dessert, sowie ein breites Angebot anausgewogenen Snacks, wie Nüsse, Riegel, Cookies und herzhaftenKleinigkeiten - mit Optionen für alle Formen der Ernährung.HelloFreshGO ist mit einer ID-Karte oder dem Fingerabdruck leicht zubedienen und für Unternehmen ab 75 Mitarbeitern geeignet.Echtzeit-Verkaufsdaten erlauben eine perfekte Aussteuerung desSortiments und schnelle Anpassungen an die Bedürfnisse derverschiedenen Standorte sowie eine stetige Weiterentwicklung desangebotenen Produktportfolios. Verantwortlich für HelloFreshGO istSebastian Hua, ehemaliger Leiter des Innovationsteams bei HelloFresh.Über HelloFreshHelloFresh ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätigin den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien,Luxemburg, Australien, Neuseeland, Österreich, der Schweiz undKanada. HelloFresh lieferte im 3-Monatszeitraum vom 1. April 2018 bis30. Juni 2018 48,9 Millionen Mahlzeiten an 1,84 Millionen aktiveKunden weltweit aus. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlingegründet und ging im November 2017 in Frankfurt an die Börse.HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Zürich,Sydney, Auckland und Toronto.Pressekontakt:Saskia LeisewitzCorporate CommunicationsHelloFresh SE+49 (0) 174 7235961sl@hellofresh.comwww.hellofreshgroup.comOriginal-Content von: HelloFresh SE, übermittelt durch news aktuell