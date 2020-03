"Hellas für immer" und "Aufbruch in die Rente" - Zwei SWR Reportagen über einen Neustart im Alter: 18.3.2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen (FOTO)

Mainz (ots) - Eine wachsende Zahl von Rentner*innen wagt den Schritt, insAusland zu ziehen, um dort den Lebensabend zu verbringen. Andere hingegen wollennochmal richtig durchstarten, indem sie sich komplett neu erfinden. Der neueLebensabschnitt ist durchaus eine große Herausforderung. Der SWR-Doku-Mittwochwidmet sich diesem Thema mit den beiden Reportagen "Hellas für immer - ZumRuhestand nach Griechenland" und "Aufbruch in die Rente - Über Leben imRuhestand" am Mittwoch, 18. März, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.Wenn Rentner*innen in den Süden ziehen"Hellas für immer - Zum Ruhestand nach Griechenland" erzählt die Geschichte vonKarin und Walter, beide Mitte 70, die momentan darüber nachdenken, wie und wosie ihren Lebensabend verbringen wollen, da ihnen eine Kündigung der Wohnungwegen Eigenbedarfs droht. Die beiden haben nur eine kleine Rente, weshalb sienun in Griechenland nach günstigen Häusern zur Miete suchen. Iris aus Karlsruheist schon einen Schritt weiter, denn sie hat sich von ihrem gesamten Erspartenein Haus in Nordgriechenland gekauft. Die Auswanderung ist für Iris ein mutigerSchritt, denn sie hat gerade eine Krebsoperation hinter sich und muss nunregelmäßig zur Nachsorge. Sie sieht das so: "Wenn es mir in Griechenlandgelingt, Körper, Seele und Geist in Einklang zu bringen, ist das besser als jedeChemotherapie." SWR Autor Wolfgang Luck hat Iris, Karin und Walter bei ihrenersten Schritten in ein neues Leben begleitet.Leben im RuhestandMit Sekt, Schnittchen und warmen Worten der Vorgesetzten wird der letzteArbeitstag im Leben vieler beginnender Pensionär*innen eingeläutet - für siebeginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Die Reportage "Aufbruch in die Rente -Über Leben im Ruhestand" thematisiert die lange ersehnte Freiheit, die aber auchvon vielen als Herausforderung angesehen wird. Endlich ausschlafen, Freundetreffen, Zeit haben für die Enkel - das ist die positive Seite der neuenLebensphase. Doch was ist, wenn die lang ersehnte Freiheit zum Albtraum wird?SWR Autorin Rita Knobel-Ulrich hat Neurentner*innen ein Jahr lang ins Leben imRuhestand begleitet: Sie trifft Rosemarie Frank, ehemals Pflegedienstleiterinins Aspach und Karlheinz Szczodrowski, der viele Jahre in derVerkehrsleitzentrale der Stuttgarter Straßenbahn gearbeitet hat und sein Lebenjetzt neu erfinden muss. Außerdem den ehemaligen Bäckermeister Willi Renn, derim Ruhestand noch einmal durchstartet und als Entwicklungshelfer in Sachen Brotund Kuchen durch die Welt jettet.Die Filme "Hellas für immer - Zum Ruhestand nach Griechenland" und "Aufbruch indie Rente - Über Leben im Ruhestand" gibt es vorab für akkreditierteJournalist*innen auf presseportal.swr.deFotos auf ard-foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/Ruhestand-in-Griechenland-2020Nach der Ausstrahlung sind die Filme auf https://www.Ardmediathek.de/swr/ zusehen.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4536815OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell