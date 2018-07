Hella stößt Großhandelsfirmen in Dänemark und Polen ab

LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Hella trennt sich von seinen Großhandelsgesellschaften in Dänemark und Polen.



Die Unternehmen FTZ Autodele & Verktoj und Inter-Team sollen zum Preis von 395 Millionen Euro an den schwedischen Großhändler Mekonomen gehen, wie Hella am Freitag in Lippstadt mitteilte. Zusätzlich darf Hella den Barmittelzufluss von Ende November 2017 bis zum Vollzug des Verkaufs behalten. Die Kartellbehörden müssen dem Deal noch zustimmen.

Derzeit sind FTZ und Inter-Team noch Bestandteil von Hellas Nordic Forum, zu dem auch das Hellanor-Großhandelsgeschäft in Norwegen und das E-Commerce-Geschäft Uncando gehören. Hellanor und Ucando sollen auch nach dem Verkauf von FTZ und Inter-Team weiterhin zu Hella gehören./stw/jha/