Hella: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Die Hella-Aktie hat im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen starke Verluste hinnehmen müssen. Insgesamt büßte der Kurs fast 52 Prozent seines Wertes ein und erreichte am 19. März ein neues Rekordtief bei 20,24 Euro. In der Folge kehrten die Käufer an den Markt zurück und starteten eine Erholungsbewegung. Sie hat den Kurs Anfang Juni auf ein Hoch bei 40,86 Euro geführt, womit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



