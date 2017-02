Hella: Wie geht es weiter nach dem starken Jahr?

Lieber Leser,

die Aktie des Automobilzulieferers Hella erreichte kürzlich bei 39,33 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch. Da scheint die Frage berechtigt, ob das Ende der Fahnenstange damit bereits erreicht ist oder ob die Experten mit noch weiteren Kursgewinnen rechnen. Zwar sind in dieser Frage nicht alle der 12 Experten einer Meinung, die sich im Januar geäußert haben. Zusammenfassend lässt sich aber schon eine gewisse Tendenz feststellen.

Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa zeigte sich nach einem Treffen mit dem Hella-Management überzeugt von den Wachstumsperspektiven. Auch bei Warburg Research ist man von der Dynamik des Experten für Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik überzeugt.

Macquarie-Fachmann Breitsprecher sieht beim Aktienkurs ebenfalls noch Luft nach oben, gleichwohl senkte er seine Wachstumsprognosen etwas. Nicht ganz so optimistisch gibt sich Analyst Frank Schwope (NordLB). Das Chance-/Risikoverhältnis hält er für ausgeglichen. Horst Schneider (HSBC) schätzt die Lage ähnlich ein.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Warburg Research: „Buy“ – 46,00 Euro (+21 %)

Deutsche Bank: „Buy“ – 45,00 Euro (+19 %)

Macquarie: „Outperform“ – 45,00 Euro (+19 %)

UBS: „Buy“ – 43,00 Euro (+13 %)

Kepler Cheuvreux: „Buy“ – 42,00 Euro (+10 %)

DZ Bank: „Kaufen“ – 41,00 Euro (+7 %)

Jefferies: „Hold“ – 39,00 Euro (+3 %)

JPMorgan: „Neutral“ – 39,00 Euro (+2 %)

HSBC: „Hold“ – 37,50 Euro (-1 %)

Oddo Seydler: „Neutral“ – 37,00 Euro (-3 %)

NordLB: „Halten“ – 35,00 Euro (-8 %)

Goldman Sachs: „Neutral“ – 33,00 Euro (-14 %)

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse