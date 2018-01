Hella: Vorsicht Bullenfalle?

Liebe Leser,

am Beispiel von Hella stellt sich wieder einmal die Frage, ob die Nachrichten das Chart bilden oder ob das Chart die Nachrichten produziert? Zumindest haben Charttechniker anhand ihrer Analyse mittels Indikatoren schon seit ein paar Wochen einen enormen Ausbruch vorhergesagt. Nun hat er stattgefunden. Zeitgleich mit der Nachricht, dass J.P. Morgan das Kursziel um satte 40 % von 42 Euro auf 59 Euro angehoben hat. Dennoch ist Vorsicht geboten. Warum?

Die Aktie hat schon mehrmals vor Veröffentlichung von Zahlen – und die stehen am Donnerstag an – mit starken Ausbrüchen reagiert, um anschließend wie ein missglücktes Soufflee in sich zusammenzufallen. Wie handeln Sie den Ausbruch richtig?

Drei wichtige Kennzahlen sind zu beachten

Sollten Sie in die Aktie investiert sein oder planen Sie ein Investment in den nächsten Wochen, beachten Sie bitte folgende drei wichtigen Kennmarken:

53,56 Euro. Das Hoch aus vergangenen Tagen, das erst kürzlich mit dem Ausbruch überschritten wurde. Es ist sehr gut möglich, dass die Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen wieder auf diesen Wert zurück fällt. Hält die Linie und es findet hier wieder eine Aufwärtsbewegung statt, wäre das auf alle Fälle ein positives Signal für weitere Kursgewinne.

52,75 Euro. Aktien wie Hella sind in dieser Phase besonders engmaschig zu handeln. Investierte Anleger haben hier einen ersten Stopp platziert, um Gewinne zu sichern. Wer dennoch weiterhin Halten möchte, findet in der Marke bei 51,67 Euro eine weitere Möglichkeit erneut über eine Gewinnmitnahme nachzudenken.

48,50 Euro. Die letzte Möglichkeit einer gesunden Bodenbildung, falls nach Veröffentlichung der Zahlen eine starke Abwärtsbewegung einsetzen sollte. Hier können nicht investierte Anleger nach erfolgter Bodenbildung zu günstigen Kursen einsteigen.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.