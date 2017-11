Hella: Markterwartungen verfehlt!

Liebe Leser,

zwar stieg der Umsatz um 4,9%, der Gewinn ging jedoch leicht zurück. Verantwortlich waren ein schwächeres Finanzergebnis und eine höhere Steuerquote. Auch die operative Marge lag mit 7,6% nur knapp über dem Vorjahresniveau. Alle Sparten sind gewachsen, aber nur die kleinen Sparten Aftermarket und Special Applications haben auch ihre Profitabilität verbessert.

In der Sparte Automotive, die für gut 75% des Gesamtumsatzes steht, schrumpfte die Marge von 8,4 auf 7,4%. Investitionen in die Erweiterung der Kapazitäten und neue Produkte haben die Ergebnisentwicklung belastet.

Hella bestätigt die Jahresprognose

Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis sollen um 5 bis 10% steigen. Das Margenziel lautet rund 8%. Hella profitiert vom Trend zum autonomen Fahren und von der zunehmenden Elektrifizierung der Autos. Zudem werden immer mehr Fahrzeuge mit LED-Scheinwerfern ausgerüstet.

Mittelfristig will der Konzern auch technische Lösungen für die Elektromobilität anbieten. Dazu gehören zum Beispiel Kontrollsysteme, die den Ladestand von Batterien überwachen. Der Bereich Elektromobilität spielt zwar noch keine große Rolle, soll aber 2020 schon 10% des Gesamtumsatzes ausmachen.

Das Margenziel ist ambitioniert, aber erreichbar, wenn Hella seine neuen Kapazitäten gut auslasten kann. Die Abgasprobleme der Autohersteller haben jedenfalls keinen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung. Denn für den Absatz der Hella-Produkte ist es egal, ob mehr Diesel- oder Benzinfahrzeuge verkauft werden.

Unternehmensporträt

Die Hella GmbH & Co. KGaA wurde 1899 gegründet und ist heute ein führender Hersteller von Licht- und Elektroniksystemen für die Autoindustrie (Sparte Automotive). Weitere Aktivitäten sind der Handel mit Kfz-Teilen und Zubehör (Aftermarket) sowie Beleuchtungen für Spezialfahrzeuge wie Trecker und Boote (Special Applications). Der Konzern ist an 118 Standorten in 35 Ländern vertreten und notiert seit November 2014 an der Börse.

