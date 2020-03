Hella: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Hella, ein Unternehmen aus dem Markt "Auto Teile und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 33.51 EUR stark im Plus (+1.43 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Unsere Analysten haben Hella nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Hella schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,07 % und somit 0,62 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,45 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Hella. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hella daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Hella von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Hella wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 6 Buy, 6 Hold und 4 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Hella-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (3 Buy, 4 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Hella liegt im Mittel wiederum bei 45,07 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 33,04 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 36,4 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Hella insgesamt die Einschätzung "Hold".