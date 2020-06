Hella-Aktie: Welche charttechnischen Besonderheiten gibt es?

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Die Hella-Aktie ist im Zuge der durch die Corona-Krise ausgelösten Börsenturbulenzen stark unter Druck geraten. Zwischen dem 21. Februar und dem 19. März ermäßigte sich der Kurs um fast 52 Prozent. Damit fielen die Verluste noch heftiger aus als im Gesamtmarkt (DAX), der in der Spitze etwas mehr als 39 Prozent einbüßte. In der Folge kehrten die Käufer an den Markt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



