Hella-Aktie: Nach der Übernahme – was ist jetzt zu tun?

Die Aktie des Autozulieferers und Scheinwerferspezialisten Hella befindet sich seit März 2020 in einem Aufwärtstrend, der seinen vorläufigen Höhepunkt in der vergangenen Woche beim Stand von 68,72 Euro erreichte. Dabei handelte es sich um ein neues All-Time-High. Dem vorausgegangen waren Übernahmespekulationen, die sich in den folgenden Tagen auch konkretisierten. Nun steht fest, dass der französische Autozulieferer Faurecia den Zuschlag bekommen hat. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



