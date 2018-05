Hella Aktie: Markterwartungen übertroffen

Hella hat mit seinen Zahlen für die ersten 9 Monate die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg um 7,4% und der Gewinn um 12,2%. Die operative Marge verbesserte sich von 7,3 auf 7,9%. Alle Sparten haben mehr umgesetzt und verdient. Die Sparten Aftermarket und Special Applications sind auch profitabel gewachsen. In der Sparte Automotive belasteten Restrukturierungskosten in Deutschland sowie hohe Investitionen in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.