Hella-Aktie: Ist die Aufwärtsbewegung nun zu Ende?

die letzten Wochen und Monate verliefen sehr erfreulich für investierte Hella-Aktionäre. Der Kurs überwand alle nennenswerten Widerstände, die sich aus den zahlreichen Fibonacci Retracements ergaben. Das letzte Kursziel in Form des 100 % Fibonacci Retracements wurde jedoch nicht erreicht. Unter Umständen legt die Aktie jetzt erstmal eine kleine Verschnaufpause ein, die zu Gewinnmitnahmen führen könnte.

Bisherige Gewinnmitnahmen kommen nicht überraschend

Betrachtet man das Chartbild der vergangenen Wochen, wird schnell klar, dass Gewinnmitnahmen überfällig waren. 10 Wochen in Folge gewann die Aktie hinzu und konnte damit auf Jahresbasis mehr als 20 % gewinnen.

Charttechnische Indikatoren-Analyse

Der Relative Stärke Index baut step by step seine überkaufte Marktsituation ab. Im Zuge einer weiteren Korrektur könnte der RSI den überkauften Sektor von über 70 Punkten vollständig verlassen. Der Stochastik Indikator hat bereits mit dem Erreichen der 46-Euro-Marke ein Verkaufssignal gebildet und es deutet sich keine Veränderung an. Pessimistisch zu deuten ist der Verlauf des MACDs, der in den nächsten Wochen mit einem Verkaufssignal den Kurs unter Druck bringen könnte.

Ein Beitrag von Johannes Weber.