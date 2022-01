Hella-Aktie: Für niemanden wirklich gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Die Hella-Aktie ist im laufenden Jahr sein Kursniveau recht stabil gehalten: Das Papier hat an der Xetra seit Januar ein marginales Plus von 0,1 Prozent verzeichnet. In den vergangenen fünf Tagen passierte ebenfalls nicht viel: Der Kurs machte unterm Strich ein kleines Minus von 0,35 Prozent. 0,66 Prozent hat der Titel jedoch bis 17.03 Uhr MEZ im Tagesverlauf zugelegt – und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung