Hella Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Bei Hella hat sich der Abwärtstrend zum Jahresauftakt fortgesetzt. Alle Sparten haben im 1. Quartal schlechter abgeschnitten. Insgesamt ist der Konzern bei einem Umsatzrückgang um 14,4% in die roten Zahlen gerutscht. Verantwortlich waren das anhaltend schwache Branchenumfeld sowie Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen in Deutschland in Höhe von 169 Mio €. Belastungsfaktoren bleiben die unverändert schwache Autokonjunktur, die Handelsstreitigkeiten und die Corona-Pandemie.

