Helix Energy: Anleger dürfen gespannt sein!

An der Börse New York schloss die Helix Energy-Aktie am 18.10.2018 mit dem Kurs von 10,18 USD. Die Helix Energy-Aktie wird dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" zugeordnet.

Helix Energy haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Helix Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8 USD mit dem aktuellen Kurs (10,18 USD), ergibt sich eine Abweichung von +27,25 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (9,52 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+6,93 Prozent Abweichung). Die Helix Energy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Helix Energy-RSI ist mit einer Ausprägung von 65,15 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 35,7, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Helix Energy erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (9,25 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -9,14 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 10,18 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Helix Energy erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.