Helium One Global-Aktie: Es hat sich nichts geändert!

Die Helium One Global-Aktie machte in dieser Woche mit dem einen oder anderen gewaltigen Kurssprung auf sich aufmerksam. Insgesamt gelang es dem Papier, welches sich die meiste Zeit irgendwo in der Nähe der Bedeutungslosigkeit aufhielt, die Kurse um über 20 Prozent zu steigern.

Es scheint, als sei die Aktie endlich aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Allerdings finden sich keinerlei handfeste Gründe, welche den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung