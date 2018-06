Helios und Verdi verhandeln über Tarifabschluss für Damp-Kliniken

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

HAMBURG/KIEL (dpa-AFX) - Der Klinikkonzern Helios und die Gewerkschaft Verdi sind am Montag im Hamburger Gewerkschaftshaus zu einer neuen Verhandlungsrunde für die insgesamt acht Damp-Einrichtungen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zusammengekommen.





Beide Seiten haben vor dem Treffen die Hoffnung geäußert, zu einem Abschluss des Tarifkonflikts zu kommen. Am vergangenen Donnerstag hatte Verdi von einer Annäherung bei den Tarifverhandlungen für die rund 2600 Beschäftigten der acht Damp-Kliniken gesprochen, die über Helios zum börsennotierten Fresenius-Konzern gehören. Helios-Verhandlungsführerin Dorothea Schmidt hatte betont, Helios wolle am Montag zu einem Tarifabschluss gelangen.

Am vergangenen Mittwoch hatte Verdi überraschend zu Warnstreiks an drei Helios-Kliniken in Schleswig-Holstein aufgerufen, sie nach einer Gerichtsentscheidung aber vorzeitig beendet.

Verhandelt wird über zwei Tarife: Den Tarif Damp Reha, der für die drei schleswig-holsteinischen Einrichtungen Klinik Damp, die Ostseeklinik Schönhagen (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) und die Reha-Klinik in Lehmrade (Kreis Herzogtum Lauenburg) sowie die Reha-Klinik in Ahrenshoop in Mecklenburg-Vorpommern gilt. Für ebenfalls vier Einrichtungen gilt der Tarif Akut: Die Akut-Klinik in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern), die Endo-Klinik in Hamburg, die Helios-Klinik in Kiel und die Akut-Klinik in Damp./mho/wsz/DP/tav