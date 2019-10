Helikopter-Geld: Nicht ob, sondern wann?

Still und heimlich passiert gerade etwas an den Märkten, was

niemand bisher für möglich gehalten hätte: Am 9. Oktober 2019 hat

die Republik Griechenland neue Staatsanleihen emittiert, also

Schulden gemacht. Konkret hat sie Anleihen für 487,5 Mio. € mit

einer Laufzeit von 13 Wochen sowie 1,5 Mrd. € mit einer Laufzeit

bis März 2029 begeben.

