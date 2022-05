Heliad Aktie KAUFEN bis 10,00 EUR. „Aktien Spezialwerte“ konkrete Aussage: Kurs aktuell 5,00 EUR unter NAV plus Fremdkapitalhebel.

Die Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) leidet wie so viele unter einem kräftigen Holdingabschlag. Die Beteiligungen der Heliad „unter die Lupe genommen“ und neben einem Fremdkapitalhebel, der neu und intelligent kontruiert ist, stellt „Aktien Spezialwerte“ fest, das allein die flatexDEGIRO-Beteiligung mehr wert ist, als die aktuelle Kapitalisierung der Heliad (Stand03.05.) . Und am Ende steht eine klare Bewertung der Heliad Aktie – hilfreich? Selber lesen und dann entscheiden.

Gerne bieten wir unseren Lesern Gastbeiträge von Börsendiensten, die anders als das nwm konkrete Handelsempfehlungen und Monitoring der eingegangenen Positionen bieten. Heute setzen wir mit einem Gast-Beitrag des „Aktien Spezialwerte"-Börsenbriefs über die Heliad Aktie, wie versprochen, im wöchentlichen Rhythmus die Reihe der „Aktien-Spezialwerte" fort. Um Ihnen die Gelegenheit zu bieten, die Herangehensweise, Strategie und Ausrichtung dieses Services kennenzulernen. Nun zum vierten Gastbeitrag (BISHER: Allgeier ///Wacker Neuson /// Orbis SE /// 3U Holding):



Heliad Aktie handelt weit unter NAV

Der inzwischen vorliegende 2021er Geschäftsbericht der Heliad zeigt, dass gemäß IFRS-Konzernabschluss ein Periodenergebnis von 17,0 Mio. Euro (Vorjahr: 57,3 Mio.), mithin ein Ergebnis je Aktie von 1,67 Euro (Vorjahr: 5,80) erzielt wurde. Entscheidend ist aber auch bei der Heliad der Blick auf den NAV. Per Ende 2021 betrug dieser 14,28 Euro je Aktie und konnte damit gegenüber dem Vorjahr (31.12.2020: 13,28) um 7,5% gesteigert werden. Das sind erfreuliche Zahlen.

Erstmals hat Heliad auch Fremdkapital eingesetzt, so dass die 18,8 Mio. Euro (Vorjahr: 0) in der Bilanz aufgeführten Bankkredite dazu führten, dass die Eigenkapitalquote von 98,9% auf 88,4% fiel. Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass es sich nicht um gewöhnliche Bankkredite handelt, sondern um eine Sicherheit für mögliche Ansprüche aus Put-Optionen auf im Heliad-Bestand befindliche Aktien der flatexDegiro (ISIN DE000FTG1111 – Euro 16,19). Die Put-Optionen wurden im Rahmen sogenannter Collargeschäfte abgeschlossen, welche zudem auch die Veräußerung von Call-Optionen beinhalteten (wir berichteten). Da die Collargeschäfte nur eine Gesamtlaufzeit bis März 2022 hatten, gehen wir auf Basis der im Geschäftsbericht gegebenen Details davon aus, dass diese ohne Veränderung des von Heliad gehaltenen flatexDegiro-Aktienbestands von 5.720.000 Stück zunächst ausgelaufen sind.

UND GEFALLEN IHNEN BIS HIERHIN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN „Aktien Spezialwerte" – Börsen-BRIEF?

Und weiter mit dem Gastbeitrag:



Da Heliad gemäß Geschäftsbericht grundsätzlich eine Verlängerung dieser Collargeschäfte anstrebte (mögliche Alternativen hierzu sind der Verkauf von Aktien oder die Aufnahme eines Darlehens mit einer Verpfändung von flatexDegiro-Aktien), gehen wir davon aus, dass nach dem Auslaufen der alten inzwischen neue Collargeschäfte vereinbart wurden. Diese erachten wir durchaus als sinnvoll, denn sie schaffen Liquidität, während sie Teile des weiterhin bestehenden Klumpenrisikos mindern. Diesbezüglich ist zu bedenken, dass allein die flatexDegiro-Aktien im Heliad-Bestand per Dienstagsschlusskurs bereits einen Wert von 92,6 Mio. Euro ausmachten, was sogar leicht über dem gesamten Börsenwert der Heliad von aktuell 92,3 Mio. Euro liegt.

Der Heliad-NAV stand zum Ende des ersten Quartals 2022 bei 13,00 Euro je Aktie, so dass die Heliad-Aktie derzeit mit einem NAV-Abschlag von rund 36% gehandelt wird. Das stellt eine klare Unterbewertung dar, zumal wir den fairen Wert der flatexDegiro-Aktien inzwischen deutlich über ihrem aktuellen Kursniveau sehen.

Auf Basis des vorgelegten Geschäftsberichts und der aktuell vorhandenen Werte sehen wir den fairen Wert der HeliadAktie aktuell bei rund 13,00 Euro (zuvor: 17,00) und den Titel bis 10,00 Euro (bisher: unter 12,50 Euro) als Kauf.



Chart: Heliad Partners Aktie | Powered by GOYAX.de