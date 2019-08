Helfer im Fadenkreuz: Wenn Hilfsaktionen zu Selbstmordkommandos werden / SOS-Kinderdörfer zum Welttag der humanitären Hilfe (19.08)

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/chYs3H--------------------------------------------------------------München (ots) - 2019 zeichnet sich ein Trend ab: Immer häufigergerät das Leben derer in Gefahr, die in Krisengebieten die Lebenanderer retten wollen. Das vermeldet die HilfsorganisationSOS-Kinderdörfer zum Welttag der humanitären Hilfe am 19. August."In Syrien, aber nicht nur da, stieg in den vergangenen Jahrenetwa die Zahl der Fälle rapide, bei denen Krankenhäuser gezieltbombardiert wurden. Kriegsparteien nehmen Helfer mittlerweile ganzbewusst ins Ziel. Und überschreiten damit eine rote Linie, denn dasTöten von unabhängigen Helfern ist ein Kriegsverbrechen", sagt LouayYassin, Pressesprecher der SOS-Kinderdörfer in München.Nach Angaben der Organisation Humanitarian Outcomes hat die Zahlder Menschen, die während ihres Einsatzes mit massiver Gewaltkonfrontiert wurden, 2019 mit 405 den zweithöchsten Wert derGeschichte erreicht. 131 Helfer wurden beim Versuch anderen Menschenzu helfen getötet, 144 verwundet und 130 entführt.Yassin sieht mehrere Gründe für vermehrte Aggressionen gegen dieHelfer. Darunter:- Milizen und Armeen sähen Helfer häufig nicht als Unterstützer,sondern als Feinde oder als Möglichkeit, Geld zu machen- Die Zahl der kämpfenden Parteien habe in den meisten Konfliktenstetig zugenommen. Viele Milizen richteten sich irgendwann auchgegen Helfer, auch um Hilfsgüter an die eigenen Leuteumzuleiten.- Konflikte dauerten immer länger an. Das habe zur Folge, dass dieKriegsparteien sich über lange Zeit finanzieren müssten. Immerhäufiger käme es daher zu Entführungen und Überfällen.- Auch Misstrauen spiele eine Rolle. Vor allem seit Beginn dessogenannten Kriegs gegen den Terror hätten StaatenGeheimdienstler in Hilfsorganisationen eingeschleust.Gleichzeitig tummelten sich in Konfliktgebieten mehr und mehrSöldner von privaten Sicherheitsfirmen, mal uniformiert, mal inZivil wie Helfer- für die Menschen vor Ort sei das teils kaum mehr zuunterscheiden.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell