Helfen und heilen gehören zusammen / Zahnärztliche Hilfsorganisationen trafen sich auf ihrer Konferenz in Köln

Berlin/Köln (ots) - Zahlreiche im In- und Ausland tätigezahnärztliche Hilfsprojekte tauschten sich am 15. März 2019 auf derdiesjährigen Konferenz Hilfsorganisationen in Köln im Rahmen derInternationalen Dental-Schau (IDS) aus. Die Bundeszahnärztekammer(BZÄK) ist Ausrichterin der Konferenz. Sie möchte den vielenOrganisationen eine Ideenbörse bieten, um sich zu vernetzen undErfahrungen auszutauschen. Durch Referate, Workshops und Diskussionenerhielten die ca. 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wertvolle Tippsund Anregungen für ihre ehrenamtliche Arbeit."Das große ehrenamtliche Engagement der Zahnärzte zeigt, dassunser Berufsstand soziale und gesellschaftliche Verantwortungübernimmt (www.bzaek.de/soziales). Gleichzeitig dient es vielenKolleginnen und Kollegen als Ansporn, sich ebenfalls zu engagieren -sei es in lokalen Projekten oder international tätigenOrganisationen. Mit der Ausrichtung der Konferenz Hilfsorganisationenmöchte die BZÄK den vielen zahnärztlichen Hilfsprojekten einePlattform zur Vernetzung bieten, die nicht zuletzt auch derÖffentlichkeitsarbeit der Projekte dient. Die IDS mit ihrerinternationalen Ausrichtung ist das perfekte Umfeld für unsereTeilnehmerinnen und Teilnehmer, von denen sich viele im Auslandengagieren. Diese Hilfeleistungen haben auch eine Stärkung derRegionen von Entwicklungs- und Schwellenländern zum Ziel", so Dr.Peter Engel, Präsident der Bundeszahnärztekammer.Im BZÄK-Netzwerk sind derzeit rund 60 zahnärztliche Hilfsprojekteund -organisationen vertreten, die auf vielfältige Weise im In- undAusland Hilfe leisten(www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/soziale/adressliste.pdf). MancheProjekte unterstützen Menschen in sozial schwierigen Lebenslagen undbieten beispielsweise eine zahnärztliche Behandlung für Personen an,die keinen Krankenversicherungsschutz mehr besitzen. Anderezahnärztliche Hilfsorganisationen engagieren sich weltweit bei akutenKatastrophen, in der Aufbauhilfe in Krisenregionen oder imzahnärztlichen Einsatz bei Patienten vor Ort. Einige Projekte undOrganisationen unterstützen sich auch gegenseitig, was daswesentliche Ziel des BZÄK-Netzwerks ist.Bildmaterial der Konferenz unter:http://www.irmler-archiv.de/bzaek/ids-15-03-2019.htmlBildmaterial zur IDS: http://www.irmler-archiv.de/bzaek.htmlPressekontakt:Dipl.-Des. Jette Krämer, Telefon: +49 30 40005-150, E-Mail:presse@bzaek.deOriginal-Content von: Bundeszahnärztekammer, übermittelt durch news aktuell