Mainz (ots) -Videospiele sind schon lange kein Nischenhobby mehr. Sie sindkomplex, ästhetisch anspruchsvoll und eröffnen durch Interaktivitätneue Welten. In dem ZDFkultur-Gamingformat "Durchgespielt" begrüßtModerator und Gaming-Professor Uke Bosse wechselnde prominente Gäste,die ihr Lieblingsspiel mitbringen. So wie Autorin und RegisseurinHelene Hegemann, die ab Freitag, 14. Juni 2019, unter zdfkultur.demit Bosse "Resident Evil 4" spielt. In den nächsten Wochen folgenunter anderen Autor Clemens J. Setz mit "Doom II" sowie Model undYouTuberin Marie Nasemann mit "Die Sims".Jedes Spiel verweist auch auf eine bedeutende Episode im Leben desjeweiligen Gastes. Während Uke Bosse und Erfolgsautorin HeleneHegemann sich bewaffnet den willenlosen Gegnern von "Resident Evil 4"stellen, sprechen sie darüber, was Zombie-Spiele mit derkapitalistischen Gesellschaft zu tun haben. "Durchgespielt" zeigtdurch die Kombination aus Talk und "Let's Play", wie Videospieleunser Leben prägen.Die beiden ersten Folgen mit Stand-up-Comedian Hany Siam, der"Final Fantasy VII" mitbringt, und Smudo, der mit Uke Bosse iRacingzockt, sind bereits unter ZDFkultur abrufbar.Das Gamingformat "Durchgespielt" mit Uke Bosse ist Teil des neuendigitalen Kulturraums des ZDF. Unter zdfkultur.de macht das ZDFKulturinhalte zugänglich, fördert das Verständnis für Kunst undKultur und ist selbst als Kulturproduzent tätig. Eingebettet in dieZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichenBereichen. Durch technische Innovationen wie 360-Grad-Videos, VirtualReality und Volumetrie entstehen neue interaktive Möglichkeiten fürNutzerinnen und Nutzer.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfkultur-1/ZDFkultur in der ZDF-Mediathek: https://zdfkultur.deZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkulturhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell