Helene Fischer für 20.000 Euro versteigert / Fan erfüllt sich für den Rekorderlös einen Traum und unterstützt gleichzeitig einen guten Zweck

Baden-Baden (ots) - Mit dem Rekorderlös von sagenhaften 20.000Euro hat die Versteigerung eines persönlichen Treffens mit HeleneFischer gestern Abend geendet. United Charity, Europas größtesAuktionsportal für Kinder in Not, unterstützt damit die Stiftung RTL- Wir helfen Kindern, die den Erlös ohne Abzug erhält. Das exklusiveMeet & Greet mit der Schlagerkönigin sowie zwei VIP-Tickets für einesihrer Konzerte sicherte sich eine Bieterin aus Arnsberg, die sichdamit ihren Fantraum erfüllt.Mit 20.000 Euro ist es das teuerste Meet & Greet, das je unterwww.unitedcharity.de versteigert wurde: Den zweiten Platz belegt einAbendessen mit David Garrett, das 2014 14.000 Euro erzielte. Noch biszum Vormittag lag das höchste Gebot für Helene Fischer bei knapp10.000 Euro, durch einen Facebook-Hinweis der Schlagerqueenpersönlich und den Spendenaufruf im Fernsehen begann schließlich dasgroße Rennen um den begehrten Auktionsgewinn. Helene Fischer istnicht die einzige, die sich jüngst im Rahmen des RTL-Spendenmarathonsversteigern ließ: Ein Meet & Greet mit der Kelly Family brachte über7.000 Euro, ein Treffen mit Sylvie Meis bei "Let's Dance" 1.800 Euro.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als sieben Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließenzu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.