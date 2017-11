Helene Fischer erhält zum dritten Mal den BAMBI und liefert eine atemberaubende Live-Performance +++ Internationaler Superstar Sam Smith performt live und übergibt Helene Fischer den Bambi (FOTO)

Berlin (ots) -Helene Fischer ist ein Phänomen unserer Zeit: Sie ist dieerfolgreichste Künstlerin Europas mit einer unvergleichlichenKarriere und die absolute Spitzenreiterin der offiziellen DeutschenAlbum-Charts. Für die Konzerte ihrer Live-Tournee 2017/18 hat HeleneFischer mit 45 Degrees, einem Department des international berühmtenCirque du Soleil, eine spektakuläre Bühnen-Show auf absolutemWelt-Niveau auf die Beine gestellt. Mehr als 1.000.000 Tickets wurdenbislang verkauft - eine Zahl, die jedem internationalen Vergleichstandhält.Ihr im Mai veröffentlichtes Album "Helene Fischer" ist bereitsjetzt mit über einer Million verkaufter Tonträger das erfolgreichsteAlbum des Jahres.Für ihre musikalische Leistung und unvergleichliche Karriere wurdesie gestern bei der diesjährigen Verleihung des bedeutendstenMedien-Preises mit dem Bambi in der Kategorie "Musik national"ausgezeichnet. Die Bambi-Jury sagt: "Helene Fischer ist dieerfolgreichste Künstlerin Europas. Ihre Lieder sind Hymnen für ihreFans und stehen für das, was sie ausmacht: Mit der energiegeladenenVermählung von Pop mit Schlager und der charmant vorgetragenenForderung nach der Freiheit des Herzens sorgt sie für ein kollektivesGlücksgefühl. Mit mehr als 12 Millionen verkauften Tonträgern, 16Echos und nun drei Bambis ist Helene Fischer die in Deutschland ammeisten ausgezeichnete Sängerin unserer Zeit."Mit den atemberaubenden Darbietungen ihrer aktuellen Single"Achterbahn" und des Songs "Wenn Du Lachst", unterstrich diecharmante Ausnahmekünstlerin ihre Einzigartigkeit.Die Laudatio für Helene Fischer hielt kein Geringerer als derinternationale Superstar Sam Smith, der an dem Abend nicht nur seinerKollegin das Goldene Reh überreichte, sondern mit der Performanceseiner aktuellen Single "Too Good At Goodbyes" selbst zu einem derabsoluten Highlights der Show wurde.Gut drei Jahre ist es her, dass Sam Smith sein Debütalbum "In TheLonely Hour" veröffentlicht hat und damit schlagartig zum globalenSuperstar wurde: Über 12 Millionen Mal hat sich sein Longplayerweltweit verkauft. Sam Smith gewann seither u.a. einen Oscar, einenGolden Globe, drei BRIT Awards, vier GRAMMY Awards, drei BillboardMusic Awards und sechs MOBO Awards. Im Guinness Buch der Rekorde ister gleich zweimal vertreten: Als erster Künstler, der mit einemBond-Song ("Writing's On The Wall") Platz 1 der UK Charts eroberte,und mit seinem Albumdebüt, das sich die meisten Wochen am Stück inden Top 10 der UK-Charts halten konnte. Sein neues Album "The ThrillOf It All" ist derzeit auf Platz 1 der Album-Charts in den USA undUK.PRESSEKONTAKTE:HELENE FISCHERPresse & Online: Melanie.Fuerste@umusic.comTV: Friedrich.Kraemer@umusic.com / Fabian.Schaedlich@umusic.comRadio: Reinhard Meynen, reinhard.meynen@t-online.dePaul Breuer, paul.breuer@gmx.netDirk.Schoembs@umusic.comSAM SMITHPresse + Online: Ute.Gottwald@umusic.comRadio Ost: Camilo.Eytel@umusic.comRadio West: Markus.Ulrich@umusic.comRadio Nord: Marc.Dutkiewicz@umusic.comRadio Süd: Hanne.Jesprom@t-online.deTV: Nikolas.Scheidt@umusic.comOriginal-Content von: Universal Music Deutschland, übermittelt durch news aktuell