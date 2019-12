Helene Fischer bleibt beim ZDF / Erfolgreiche Zusammenarbeit wird fortgesetzt (FOTO)

Mainz (ots) - Die "Helene Fischer-Show" wird auch in den kommenden Jahren im ZDFzu sehen sein. Das ZDF und Deutschlands erfolgreichste Entertainerin HeleneFischer haben ihren Vertrag um weitere drei Shows verlängert. DieEurovisions-Sendung lockt durchschnittlich sechs Millionen Zuschauer am erstenWeihnachtsfeiertag vor den Bildschirm. Zu Gast sind nationale und internationaleTopstars, die gemeinsam mit Helene Fischer performen.ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann: "Helene Fischer ist die größteEntertainerin im Land und ihre Shows bewegen Millionen Menschen. Dies weiterhinim ZDF zu zeigen, ist ein tolles Weihnachtsgeschenk für unsere Zuschauerinnenund Zuschauer."Helene Fischer zur Vertragsverlängerung: "Ich freue mich, meine Shows auch inden nächsten Jahren im ZDF präsentieren zu dürfen. Unser gemeinsamer Weg istvertrauensvoll und kreativ. Wir werden auch weiterhin alles daran setzen, fürdie Fans und Zuschauer besondere Showmomente zu kreieren."In der 180-minütigen "Helene Fischer-Show", die das ZDF am erstenWeihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2019, um 20.15 Uhr ausstrahlt, erwartet dieZuschauer ein abwechslungsreiches Programm aus viel Musik und spektakulärerArtistik, überraschenden Duetten und besonderen Inszenierungen. Mit dabei sindin diesem Jahr unter anderen Weltstar Engelbert, "Backstreet Boy" Nick Carter,die Schlagergiganten Roland Kaiser und Howard Carpendale, US-Star Josh Groban,"Volks-Rock'n Roller" Andreas Gabalier, Chartstürmer Mark Forster undPublikumsliebling Michelle Hunziker.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/helenefischerPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/die-helene-fischer-show-3/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4474130OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell