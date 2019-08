"Helene Fischer - Spürst Du das?" / ZDF präsentiert exklusiv Konzerthighlights (FOTO)

Mainz (ots) -Helene Fischer lädt ein zu einem exklusiven Konzert im Zweiten: AmSamstag, 24. August 2019, zeigt das ZDF ab 20.15 Uhr Highlights ihrerStadion-Tournee "Helene Fischer - Spürst du das?" aus dem HamburgerVolksparkstadion. Regie bei diesem besonderen Konzertfilm führte dermehrfach grammynominierte Regisseur Paul Dugdale.Helene Fischer hat sich rar gemacht in den vergangenen Monaten,sich eine Auszeit gegönnt. Das ZDF verkürzt die lange Wartezeit füralle Helene-Fischer-Fans und zeigt die Bühnenshow erstmals im TV."Die 12 schönsten Stadien in Deutschland, Österreich und derSchweiz waren im letzten Sommer unser Zuhause. Wir haben gerockt,getanzt, gesungen und die Abende zu unserem Sommerevent gemacht. Ichdurfte gemeinsam mit und durch euch Freude, Tränen, Emotionen undpure Glücksgefühle teilen und so ganz nebenbei mit Euch die fettesteParty feiern. Jetzt können wir das alles noch einmal gemeinsamspüren. Genießt diesen Abend und feiert noch einmal eine großeSommerparty - viva la vida!", sagt Helene Fischer.Die Zuschauer dürfen sich auf eine Sommerparty freuen, bei derHelene Fischer unter anderen mit Shootingstar Ben Zucker gemeinsamauf der Bühne steht.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/helenefischerhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell