"Helene Fischer-Show" im ZDF mit nationalen und internationalen Gästen (FOTO)

In der 180-minütigen "Helene Fischer-Show", die das ZDF am erstenWeihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr ausstrahlt, erwartet die Zuschauer einabwechslungsreiches Programm aus viel Musik und spektakulärer Artistik,überraschenden Duetten und besonderen Inszenierungen. Helene Fischer hat sichrar gemacht in den letzten Monaten und sich eine Auszeit gegönnt. Umsosehnsüchtiger fiebern deshalb ihre Fans der neusten und mittlerweile siebtenAusgabe ihrer ZDF-Show entgegen.Die beliebte Entertainerin hat zahlreiche nationale und internationaleMusikgäste in die Düsseldorfer Messehalle eingeladen. Angekündigt haben sichWeltstar Engelbert, "Backstreet Boy" Nick Carter, die Schlagergiganten RolandKaiser und Howard Carpendale, US-Star Josh Groban, "Volks-Rock'n Roller" AndreasGabalier, Chartstürmer Mark Forster, Publikumsliebling Michelle Hunziker,Shootingstar Freya Ridings, die Comedians Bülent Ceylan, Martina Hill und RalfSchmitz, Sängerin Oonagh, das Musical-Ensemble der "Päpstin", die Chor-Sensation"Gregorian", aus Schottland "Crossed Swords Pipes & Drums", die 20er-Jahre-Show"Berlin Berlin" sowie aus dem Libanon die Tanzformation "Mayyas". Auf eine ganzbesondere Inszenierung dürfen sich die Zuschauer mit Thomas Gottschalk, HeinzHoenig und Mark Keller freuen, die gemeinsam mit Helene Fischer das Musical "MyFair Lady" interpretieren werden.Die "Helene Fischer-Show" ist eine Gemeinschaftsproduktion in Kooperation mitdem ORF und SRF. Die Ausgabe am 25. Dezember 2018 erreichte 5,79 MillionenZuschauer und damit einen Gesamtmarktanteil von 19,4 Prozent, bei der Zielgruppeder 14- bis 49-Jährigen 16,4 Prozent.