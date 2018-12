Helene Fischer, Andreas Gabalier und Co.: Diese Schlagerstars geben bei Social Media den Ton an

München/Prag (ots) - Die deutsche Schlagerszene rockt nicht nurdie Charts, auch in den sozialen Netzwerken beglücken Helene Fischer,Andreas Gabalier und Co. ihre Fangemeinde. Tour-Fotos,Konzertankündigungen oder ganz private Einblicke, die Fans sind dankFacebook und Instagram immer dabei. DieSocial-Media-Marketing-Plattform Socialbakers (www.socialbakers.com)hat die beliebtesten Schlagerstars analysiert und zeigt, welcheMusiker die meisten Fanherzen höherschlagen lassen.Superstar Helene Fischer gehört nicht nur international zu denbestverdienenden Musikerinnen (https://tinyurl.com/y7l7e73w), sie istauch bei Facebook ganz vorne dabei. In Sachen Anzahl der Followerführt sie mit über 1,5 Millionen Anhängern die Riege derSchlagerstars an. Andreas Gabalier folgt auf Platz zwei mit etwasüber achthunderttausend Fans und Beatrice Egli belegt den drittenPlatz mit über fünfhunderttausend. Auf dem letzten Platz liegen dieJungs von Feuerherz, denen siebzigtausend Fans auf Facebook treusind.Bei der Interaktion auf Facebook, den Likes, Reaktionen,Kommentaren und Klicks zu den Posts, verteilt sich die Führungsspitzeallerdings neu: Bei Andreas Gabalier ist die Stimmung am größten. Erverdrängt Helene Fischer auf Platz zwei. Viel los ist auch auf derFacebook-Seite von Maite Kelly, sie schnappt sich Position drei. Ganzhinten landet Anna Maria Zimmermann (Platz 10).Bitte recht freundlichAuch bei Instagram geben die Schlagerstars Einblicke in ihr Lebenund auch hier besetzt Schlager-Queen Helene Fischer mit knapp einerhalben Million Followern die Spitze. Auf den Fersen ist ihr diesmalVanessa Mai mit mehr als vierhunderttausend Fans. Die Powerfrausichert sich mit ihren Fotos und Videos Rang zwei.Schlager-Schwergewicht Andreas Gabalier landet im Gegensatz zuFacebook bei Instagram nur auf dem dritten Platz. Er hat etwas mehrals hunderttausend Follower. Ein Blick ans Ende der Liste derTop-Schlagerstars bei Instagram zeigt, mit über dreißigtausend Fansist Michelle auf Platz zehn.AuswertungFans bei FacebookHelene Fischer: 1.661.880Andreas Gabalier: 818.429Beatrice Egli: 550.946Andrea Berg: 513.818DJ Ötzi: 390.988Vanessa Mai: 282.255Michelle: 208.467Maite Kelly: 191.817Anna-Maria Zimmermann: 129.544Feuerherz: 70.721Interaktion bei FacebookAndreas Gabalier: 285.012Helene Fischer: 113.960Maite Kelly: 81,929Andrea Berg: 79,766Beatrice Egli: 62.757DJ Ötzi: 52.693Vanessa Mai: 39.254Feuerherz: 32.742Michelle: 24.606Anna-Maria Zimmermann: 21.137(Auswertungszeitraum August bis Oktober 2018)Instagram FansHelene Fischer 557kVanessa Mai 422kAndreas Gabalier 113kBeatrice Egli 94.9 kMaite Kelly 87kFeuerherz 51.5 kAnna Marie Zimmermann 51.2 kAndrea Berg 46,8 kDJ Ötzi 36,3kMichelle 32,8k(Auswertungszeitraum November 2018)Über SocialbakersSocialbakers ist Partner der Wahl für das Social-Media-Managementtausender großer Marken sowie kleiner und mittelständischerUnternehmen. Mit ihrer AI-getriebenen Social-Media-Marketing-Suiteund dem größten Set an Social-Media-Daten in der gesamten Industriesorgt Socialbakers dafür, dass Marken jeder Größe messbare Erfolgefür den höchstmöglichen ROI aus ihren Social-Media-Aktivitätenziehen. Mehr als 2.500 Kunden in über 100 Ländern vertrauen demDienstleister. Socialbakers steht für höchste Standards imSocial-Media-Marketing. Seit 2011 ist die Plattform offiziellerFacebook Marketing Partner, seit 2017 Pinterest Marketing Partner undLinkedIn Marketing Partner. www.socialbakers.comPressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbH+49 40 3290 4738 0socialbakers@frauwenk.deOriginal-Content von: Socialbakers, übermittelt durch news aktuell