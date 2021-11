Helen of Troy Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Für die Aktie Helen Of Troy aus dem Segment "Haushaltsgeräte" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 29.11.2021, 01:00 Uhr, ein Kurs von 244.49 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Helen Of Troy liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Helen Of Troy vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 254 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (244,49 USD) könnte die Aktie damit um 3,89 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Helen Of Troy-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Helen Of Troy liegt bei einem Wert von 24,5. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 31,77) unter dem Durschschnitt (ca. 23 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Helen Of Troy damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Helen Of Troy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 225,48 USD mit dem aktuellen Kurs (244,49 USD), ergibt sich eine Abweichung von +8,43 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (231,85 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,45 Prozent Abweichung). Die Helen Of Troy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.