Helen Of Troy Limited-Aktie: Übernahme vollzogen!

Helen Of Troy Limited (NASDAQ:HELE) hat die Recipe Products Ltd für $150 Millionen in bar übernommen. Recipe's Curlsmith ist eine Marke mit einer Reihe von Conditionern, Shampoos und Co-Washes, die für lockiges und gewelltes Haar entwickelt wurden. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Akquisition unmittelbar auf konsolidierte und Beauty-Segment-Kennzahlen wie Umsatzwachstumsrate, Bruttogewinnmarge, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EPS und Cashflow aus dem operativen Geschäft auswirken… Hier weiterlesen