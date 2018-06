Heldentreffen: Ergotherapie-Kongress in Würzburg vom 21.-23.6.2018

Karlsbad (ots) - Ein Held ist eine Person, die außergewöhnlicheLeistungen vollbringt. Wer gleich mehr als tausend solcher Personenleibhaftig sehen möchte, sollte sich den Ergotherapie-Kongress desDVE (Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.) vom 21. bis 23. Juni2018 nicht entgehen lassen: um Teil der Heldenschar zu sein undebenso, um viele weitere heldenhafte Menschen zu treffen, zu sehen,zu hören. Wie zum Beispiel den Staatssekretär Andreas Westerfellhaus,der sich für die Pflegebedürftigen, deren Angehörige und dasbetreuende Fachpersonal, zu dem auch Ergotherapeuten gehören, starkmachen will und der als Schirmherr anwesend sein wird. OderNeurowissenschaftler Dr. Henning Beck, der gleich zu Beginn der dreiKongresstage, deren Motto "Wa(h)re Helden" lautet, zeigt, was erdrauf hat.Was genau macht einen Menschen zu einem Helden? Arnd Longrée, derscheidende Vorsitzende des Deutschen Verbands der Ergotherapeutene.V., kurz DVE, erklärt: "So lautet oftmals das Feedback unsererPatienten und Klienten, die damit ihre Dankbarkeit ausdrücken."Ergotherapeuten verhelfen den in ihren Handlungen eingeschränktenPersonen auf einfühlsame und zielgerichtete Weise wieder zu einemfunktionierenden und vor allem erfüllten Alltag. In der Tat eineheldenhafte Leistung!Ergotherapie und Hirnforschung: gibt es Parallelen?Lässt sich für die meisten Menschen gerade noch nachvollziehen,wie Blitze entstehen, tut man sich mit den darüber hinaus nichteinmal sichtbaren Geistesblitzen doch deutlich schwerer. Um dieseWissenslücke bei den vielen Nicht-Neurobiologen zu füllen, kopiertHenning Beck eine typisch ergotherapeutische Vorgehensweise: Erbegibt sich auf Augenhöhe mit seinen Zuhörern und verwandelt komplexeSachverhalte in einfache Worte. Sein Ziel: zu vermitteln, wie dasGehirn Wissen und Informationen organisiert, wie MenschenHandlungsmuster entwickeln und ihr Verhalten ändern. Derartangereichert, und wissend, was zu tun ist, um Neues nicht nur zuspeichern, sondern zu verstehen, werden die Besucher desErgotherapie-Kongresses in den folgenden Vorträgen und Workshops einemaximale Menge neuer Erkenntnisse, vertiefte Kenntnisse und frischerImpulse in sich aufnehmen.Wissen vermehren: Workshops und Vorträge zur aktuellenErgotherapieDazu gibt es im Rahmen des Ergotherapie-Kongresses weit überhundert Vorträge und Workshops. Dort können Ergotherapeutenbeispielsweise herausfinden, wie viel Held in ihnen selbst steckt.Oder erfahren, welches ergotherapeutische Vorgehen state of the artbei neurologischen, psychischen, geriatrischen, traumatischen undanderen Problemen ist. Die Vortragenden, meist Ergotherapeuten,informieren ihre Zuhörer weiterhin über zukunftsweisende Themen wiedas "Kogni-Home, die mitdenkende Wohnung" oder die neuenAusbildungsstandards des Deutschen Verbands der Ergotherapeuten. Auchüber Kinder im Wachkoma oder Kinder auf Piratenreise wird referiert.Oder über Angehörige, die sich mit Unterstützung einesErgotherapeuten um die Pflege eines Familienmitglieds kümmern. Es istfür Jeden etwas dabei und wer sich für tiefergehende Detailsinteressiert, findet sie auf der Homepage des Deutschen Verbands derErgotherapeuten unter Aus- und Weiterbildung, Ergotherapie-Kongress.Ergotherapeutische Besonderheiten: Slammer, Welt-Kaffee-Trinkerund KünstlerGewohntes und Bewährtes ist wichtig und nötig. Zu Recht dürfen dieBesucher des Ergotherapie-Kongresses von den Machern desselben auchimmer wieder neue, überraschende Elemente erwarten. Erstmalig wird esdieses Jahr eine Kunstausstellung geben: Der Ergotherapeut DetlefMallach zeigt Fotografien, die er in einer Lebenskrise aufgenommenhat und die ihm durch die wohl schwierigste Zeit seines Lebensgeholfen haben. Der im letzten Jahr zum ersten Mal ausgetragene unddaher immer noch so gut wie neue Ergotherapie-Slam findet auch inWürzburg wieder statt. Das World-Café, zum Dritten Mal dabei, hatmittlerweile seinen festen Platz im Programm der diskutier- undaustauschfreudigen Ergotherapeuten. Garantiert wird es dort heißhergehen, denn die Antworten der Besucher dieses besonderen"Kaffeekränzchens" legen den Grundstein für die eigene Zukunft: DasWorld-Café wird sich mit dem Thema "Helden" befassen und dieteilnehmenden Ergotherapeuten werden dort unter anderem beantworten,mit welchen innovativen Angeboten sie auch in Zukunft wahre Heldensein werden.Keineswegs am Rande der Ergotherapie: FachausstellungRund um die Veranstaltungen des dreitägigenErgotherapie-Kongresses präsentieren sich unterschiedlicheUnternehmen und Einrichtungen, die Waren und Dienstleistungen zurErgotherapie anbieten. Die Kongressbesucher können sich über Aus- undFortbildung oder Studienmöglichkeiten informieren. Ebenso wie neue,beliebte oder bewährte Hilfsmittel für den ergotherapeutischenBerufsalltag entdecken und ausprobieren. Oder in neuen Publikationenblättern, Einrichtungsgegenstände für die Ergotherapie-Praxis oder-Abteilung finden oder Computerprogramme vor Ort testen - kurzum alldas nutzen, was ein Kongress traditionell bietet und immer wiederaufs Neue interessant macht.Innen- und Außenpolitisches für Ergotherapeuten: Berufspolitik undVorstandswahlenDas wichtige Thema "Berufspolitik" zieht sich wie ein roter Fadendurch das Kongressprogramm. Die Anwesenheit des Schirmherrn AndreasWesterfellhaus, Pflegebeauftragter der Bundesregierung, ist durchausals zukunftsweisend zu betrachten. Setzt er doch auf eine höhereAnerkennung der Gesundheitsfachberufe und eine Stärkung derinterprofessionellen Zusammenarbeit, welche laut Koalitionsvertragauch ein Ziel der Bundesregierung ist. Er steht am Freitag bei"Politik direkt" Rede und Antwort. Am Samstag folgt ein Gespräch desscheidenden und des künftigen Vorsitzenden des DVE mit BettinaMüller, Abgeordnete der SPD im Bundestag und Mitglied imGesundheitsausschuss, zu den berufspolitischen Weichenstellungen indieser Legislatur. Zudem befassen sich mehrere Vorträge und Workshopsmit Vergütung, Arbeitsbedingungen und Ausbildung in der Ergotherapie.Eine nahezu vollständige Erneuerung wird der Vorstand des DeutschenVerbandes der Ergotherapeuten e.V. in diesem Jahr erleben. Derlangjährige Vorsitzende, Arnd Longrée, ist am Ende der möglichenAmtszeit angelangt. Darüber hinaus werden die Positionen "Standardsund Qualität" sowie "Bildung und Wissenschaft" neu besetzt.Auch in diesem Jahr hält der Kongress für seine Besucher einabwechslungsreiches Programm sowie eine Besonderheit bereit: DieKongress-Party findet auf dem Restaurantschiff "Alte Liebe" statt,was so nur in Würzburg möglich ist. Der Zugang zurEröffnungsveranstaltung und zur Fachausstellung ist kostenfrei. Pressekontakt:
Angelika Reinecke, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des DVE e.V.
Iltisfang 25, 14532 Kleinmachnow
Tel.: 033203 - 80026
Mail: a.reinecke@dve.info