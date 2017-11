Held sein für einen AugenBLICK - mit eCards Danke sagen und Gaucherheld werden! / Aktion zum Internationalen Morbus Gaucher-Tag geht in die 2. Runde (FOTO)

Neu-Isenburg/Stuttgart (ots) -Einfach einmal den Menschen in unserem Alltag Danke sagen undzugleich etwas Gutes tun? Das geht mit den Helden-eCards aufwww.augenblick-gaucher.de. Ziel der Aktion von Sanofi Genzyme inKooperation mit der Patientenorganisation Gaucher GesellschaftDeutschland e. V. (GGD) anlässlich des diesjährigen InternationalenGaucher Tags am 1.Oktober 2017 ist es, die selteneStoffwechselerkrankung Morbus Gaucher [sprich: go-schee] in denBlickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. Denn je bekannter MorbusGaucher ist, desto höher ist die Chance, dass die genetisch vererbteErkrankung erkannt wird.Oft sind es die kleinen Dinge und Aufmerksamkeiten, mit denen unsFreunde, Familie, der freundliche Verkäufer um die Ecke oder derhilfsbereite Nachbar von nebenan nach einem schlechten Tag einLächeln ins Gesicht zaubern und das tägliche Leben erleichtern. Vielzu oft sehen wir das jedoch als selbstverständlich an und verpassen,Danke zu sagen, oder wie super wir das finden. Höchste Zeit, dasnachzuholen. Mit den kostenlosen Helden-eCards auf der Aktionswebsitewww.augenblick-gaucher.de haben Sie die Gelegenheit, Ihren Helden desAlltags zu danken. Zugleich können Sie dabei selbst zumGaucher-Helden werden. Denn mit dem kleinen automatischen Hinweis aufunsere Aktion am Ende jeder eCard helfen Sie, auf die selteneErkrankung Morbus Gaucher aufmerksam zu machen, und so die Chance zuerhöhen, dass Betroffene schneller eine korrekte Diagnose erhalten.Sagen Sie also Danke mit unseren eCards aufwww.augenblick-gaucher.de.Zentrales Ziel der Aktion - mehr Aufmerksamkeit für Morbus GaucherDas Ziel der gemeinsamen Aktion "Gaucherheld für einen AugenBLICK"von Sanofi Genzyme und der Patientenorganisation Gaucher GesellschaftDeutschland e. V. (GGD) ist die Bekanntheit der seltenen ErkrankungMorbus Gaucher zu erhöhen. Bereits einen Tag vor dem InternationalenMorbus Gaucher Tag, dem 1. Oktober, animierten engagierte Mitgliederder GGD und Sanofi Genzyme-Mitarbeiter in Stuttgart aufgeschlossenePassanten, einen "AugenBLICK für Gaucher" zu schenken - und zwar inForm eines Helden-Fotos für die Website www.augenblick-gaucher.de.Nachhaltig aufklären - digital und vor OrtDabei handelte es sich nicht um eine ganz normale Fotoaufnahme,sondern um einen sogenannten Comic-Shoot, bei dem Interessierteselbst zum Comic-Held werden konnten. Denn jeder kann auf seine Artein Held sein oder zum Helden werden. Dazu muss man sich noch nichteinmal viel Zeit nehmen. Ein "AugenBLICK für Gaucher" reicht schonaus. "Zahlreiche teils sehr intensive Gespräche, viele verteilteFlyer und geschenkte Helden-AugenBlicke spiegeln den großen Erfolgder Aktion vor Ort wider", betont Monique Gouverneur, BU und BrandCommunications Manager Sanofi Genzyme. "Doch soll es nicht bei einerpunktuellen Aktion bleiben. Uns ist es wichtig, nachhaltig auf dieseltene Erkrankung aufmerksam zu machen. Daher haben wir dieHelden-eCards ins Leben gerufen, mit der jeder ganz nebenbei einenBeitrag leisten kann, das Bewusstsein zu steigern."Wissen um Morbus Gaucher - wichtig für frühe DiagnoseDie genetisch vererbte Stoffwechselerkrankung Morbus Gaucher aufden ersten Blick zu erkennen, ist oft nicht so leicht. TypischeSymptome wie Nasenbluten, blaue Flecken und eine vergrößerte Milztreten auch bei vielen anderen Krankheitsbildern auf und könnenschnell zu einer Fehldiagnose führen. Die eigentliche Erkrankungbleibt daher häufig sehr lange unerkannt. Da ohne rechtzeitigbegonnene Therapie bereits eingetretene Organschäden möglicherweisenicht rückgängig gemacht werden können, ist eine möglichst früheDiagnose und Behandlung wichtig. Auch heute kann es unter Umständennoch bis zu zehn Jahre dauern, bevor die Diagnose Morbus Gauchergestellt wird. "Es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen dieErkrankung kennen. Das kann die Chance auf eine schnellere richtigeDiagnose für die Betroffenen enorm erhöhen. Mit der digitalenVerlängerung unserer erfolgreichen Aufklärungsaktion "Gaucherheld füreinen AugenBLICK" hoffen wir die Aufmerksamkeit nicht nur für einenTag ganz auf Morbus Gaucher lenken zu können, sondern langfristig dieBekanntheit von Morbus Gaucher steigern zu können", hob PascalNiemeyer, Vorstandsvorsitzender der GGD, hervor.Über Morbus GaucherViele Menschen in Deutschland kennen Morbus Gaucher nicht. KeinWunder, denn nur etwa 1 von 40.000 Menschen ist davon betroffen.(1)Damit zählt die angeborene Stoffwechselerkrankung zu den sogenannten"seltenen Erkrankungen". Von der Erkrankung betroffen sind Personennur, wenn beide Eltern ein defektes Gen vererben.(1) Personen mit nureinem fehlerhaften Gen werden als Träger der Erkrankung bezeichnet,sie können den Gendefekt zwar weitervererben, sind aber selbst nichtbetroffen.Die Erkrankung kann sich ganz unterschiedlich äußern und verläuftauch von Patient zu Patient verschieden. Typisch sind jedoch einevergrößerte Milz sowie häufig auch eine vergrößerte Leber, die denBauch der Betroffenen stark vergrößern und zu Appetitlosigkeit führenkönnen. Nasenbluten und blaue Flecken können zudem als Folge einesMangels an Blutplättchen, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche alsFolge von Blutarmut ein mögliches Anzeichen für die Erkrankung sein.Hinzukommen in vielen Fällen Knochenschmerzen, bei Kindern auchWachstumsverzögerungen.(1) Aufgrund der Seltenheit und derunspezifischen Symptome wird Morbus Gaucher häufig falschdiagnostiziert und bleibt sehr lange unerkannt. Bis zur Diagnosekönnen bis zu 10 Jahre vergehen.(2)Die Erkrankung kann das Leben der Betroffenen erheblichbeeinträchtigen und unbehandelt zu schweren Komplikationen undbleibenden Schäden wie zum Beispiel dem Abbau von Knochen- oderOrgangewebe führen.(2) Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung istdaher wichtig. Je mehr Menschen die Erkrankung kennen, desto größerist die Chance, dass Betroffene schneller die richtige Diagnoseerhalten.Weitere Informationen über Morbus Gaucher, Ursache,Krankheitszeichen und -verlauf finden Sie auf www.lysosolutions.de.Quelle1) Niederau C. et al. Empfehlungen zu Diagnose und Therapie desMorbus Gaucher Med Klin 2001;96:32-92) Mistry PK, Sadan S, Yang R et al. Consequences of diagnosticdelays in type 1 Gaucher disease: The need for greater awarenessamong hematologists-oncologists and an opportunity for earlydiagnosis and intervention. Am J Hematol 2007;82:697-701Über den Internationalen Gaucher TagDer Internationale Morbus Gaucher-Tag beziehungsweiseInternational Gaucher Day wurde (IGD) erstmals im Jahr 2014 von derEuropäischen (EGA) ins Leben gerufen. Ziel des Internationalen MorbusGaucher-Tags mit dem Motto "selten aber nicht allein" ("rare but notalone") ist das Bewusstsein für Morbus Gaucher zu schärfen und dieAuswirkungen der Erkrankung auf das Leben von Kindern und Erwachsenenzu verdeutlichen.Über SanofiSanofi ist ein weltweites Gesundheitsunternehmen, das Menschen beiihren gesundheitlichen Herausforderungen unterstützt. Mit unserenImpfstoffen beugen wir Erkrankungen vor. Mit innovativenArzneimitteln lindern wir ihre Schmerzen und Leiden. Wir kümmern unsgleichermaßen um Menschen mit seltenen Erkrankungen wie um dieMillionen von Menschen mit einer chronischen Erkrankung. Mit mehr als100.000 Mitarbeitern in 100 Ländern weltweit übersetzen wirwissenschaftliche Innovation in medizinischen Fortschritt.Sanofi, Empowering Life.Sanofi Genzyme, die globale Speciality Care Business Unit vonSanofi, konzentriert sich auf die Entwicklung von wegweisendenBehandlungen bei seltenen und komplexen Erkrankungen, um Patientenund ihren Familien neue Hoffnung zu geben. Genzyme® ist einegeschützte Marke der Genzyme Corporation. Sanofi® ist einegeschützte Marke von Sanofi. Alle Rechte vorbehalten.Über die GGDDie Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. (GGD) wurde 1992 alsgemeinnützige Selbsthilfegruppe gegründet. Sie entstand aus demZusammenschluss von Gaucher-Betroffenen und behandelnden Ärzten undentwickelte sich schnell zur bundesweiten Selbsthilfeorganisation.Die GGD hat sich zur Aufgabe gemacht, über die Erkrankung und dienotwendige medizinisch-soziale Versorgung von Gaucher-Patientenaufzuklären.