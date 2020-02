Helau und Alaaf oder eher Kar-nö-val? / So streamt Deutschland auf Spotify zu Karneval (FOTO)

Berlin, Deutschland (ots) - Während Karnevalfans in der fünften Jahreszeitkostümiert Partys, Umzüge und Sitzungen unsicher machen, spielen Kamellen undBüttenreden in vielen Orten meistens nur dann eine Rolle, wenn die Familie oderGeschäftspartner*innen im Rheinland tagelang nicht zu erreichen sind. Auf Basisdes Anteils der Streams der Top 30 Karnevalssongs an der Gesamtzahl der Streamsin der jeweiligen Stadt hat Spotify ermittelt, wo das Karnevalstreiben nur fürein müdes Schulterzucken sorgt, wo sich die Hochburgen befinden und welcher SongKarnevalsverweigerer vielleicht doch noch zu einem Mitschunkeln anregt.Als weitestgehend narrensicher darf sich Halle (Saale) bezeichnen, auf Platzdrei der Städte mit den meisten Karnevalsmuffeln. Noch weniger Streams kannDresden verzeichnen. Deutschlandweit die wenigsten Streams von Karnevalsliedernim Verhältnis zu den gesamten Spotify Streams der Stadt gab es in Berlin. Istunsere Hauptstadt damit die unlustigste Stadt der Republik? Natürlich nicht!Sicher ist aber, dass der Großteil der dort lebenden Spotify Hörer*innen mitBrings, Querbeat & Co. nichts anfangen kann. Wenn in Berlin aber doch malKarnevalssongs gehört werden, sind das "Kölsche Jung - Party Edit" von Brings,"Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n" von Helene Fischer und "Pirate"von Kasalla.Wenig überraschend belegen die rheinischen Städte die vorderen Plätze bei denKarnevalsfans. Die meisten Streams verzeichnete Köln. Es folgt Bonn auf Platzzwei. Auch die Einwohner*innen von Neuss sind echte Narren und Närrinnen.Ranking der 5 deutschen Städte, in denen am wenigsten Karnevalssongs gestreamtwerden*1. Berlin2. Dresden3. Halle (Saale)4. Leipzig5. RegensburgRanking der 5 deutschen Städte, in denen am meisten Karnevalssongs gestreamtwerden*1. Köln2. Bonn3. Neuss4. Leverkusen5. Düsseldorf*basierend auf dem Anteil der Streams der Top 30 Karnevalssongs an derGesamtzahl der Streams in der jeweiligen Stadt, Zeitraum 11.11.2018 bis6.3.2019. Die Auswahl der Städte erfolgte auf Basis der Anzahl an SpotifyNutzer*innen.Der meistgestreamte Karnevalshit auf Spotify war in der vergangenen Sessiondeutschlandweit übrigens "Kölsche Jung - Party Edit" von Brings. Hoch im Kursstanden auch "Pirate" von Kasalla sowie "Nie mehr Fastelovend" von Querbeat, diedie Plätze zwei und drei belegten.Die 11 meistgestreamten Karnevalshits auf Spotify in Deutschland (Datenerhebungvom 11.11.2018 - 6.3.2019)1. "Kölsche Jung - Party Edit" - Brings2. "Pirate" - Kasalla3. "Nie mehr Fastelovend" - Querbeat4. "Et jitt kein Wood" - Cat Ballou5. "Su lang mer noch am Läave sin - Radio Version" - Brings6. "Polka, Polka, Polka - Single Version" - Brings7. "Leev Marie" - Paveier8. "Stadt met K" - Kasalla9. "Poppe, Kaate, Danze - Radio Version" - Brings10. "Alle Jläser huh" - Kasalla11. "Viva Colonia (Da simmer dabei, dat is prima!)" - HöhnerEinige ganz besonders jecke schienen den Beginn der närrischen Zeit kaumerwarten zu können. Sie streamten gleich zum Start der tollen Tage am 11.11.2019ihre Lieblingssongs auf Spotify. Das Ranking sah deutschlandweit folgendermaßenaus:Die 11 meistgestreamten Karnevalssongs auf Spotify zum Karnevalsbeginn inDeutschland (Datenerhebung vom 11.11.2019)1. "Kölsche Jung - Party Edit" - Brings2. "Su lang mer noch am Läave sin - Radio Version" - Brings3. "Nie mehr Fastelovend" - Querbeat4. "Pirate" - Kasalla5. "Et jitt kein Wood" - Cat Ballou6. "Stadt met K" - Kasalla7. "Poppe, Kaate, Danze - Radio Version" - Brings8. "Polka, Polka, Polka - Single Version" - Brings9. "Alle Jläser huh" - Kasalla10. "Leev Marie" - Paveier11. "Halleluja" - BringsWer jetzt doch noch auf den Geschmack kommt, findet auf Spotify passendeInspirationen. Aktuell stehen über 70.000 Playlists zum Thema Karneval zurAuswahl, darunter auch die "Karneval"-Playlist, die von der SpotifyMusikredaktion zusammengestellt wurde. Die meisten Follower*innen auf Spotifyverzeichnen folgende drei Playlists:Die drei meistgestreamten Karnevals-Playlists auf Spotify (Datenerhebung vom11.11.2018 - 6.3.2019)1. KARNEVAL 2020 100%2. Schlager & apres ski & fasching3. KarnevalUnd für all jene, die nichts mit Karneval, Fastnacht oder Fasching am Hut haben:keine Panik! Wie wäre es denn mit einem kleinen Städtetrip, um den tollen Tagenzu entgehen? Berlin zum Beispiel soll um diese Jahreszeit weitestgehend frei vonPappnasen sein.Die "Karneval"-Playlist von Spotify kann mit folgendem Code eingebettet werden:allow="encrypted-media">Über SpotifyMit seinem Start im Jahr 2008 hat Spotify das Musikhören verändert. 