Helau und Alaaf: Mit 28 BLACK individuelle Karnevalsdosen gestalten / Energy Drink 28 BLACK liefert Energie für die närrische Saison (FOTO)

Luxembourg/Berlin (ots) -Jecken und Narren erwarten sie schon lange - die fünfteJahreszeit. Bald ist es wieder soweit, dann darf in denKarnevalshochburgen ausgelassen gefeiert werden. Ob Kappensitzungen,Straßenumzüge oder Partys - das Programm ist vielfältig und die Tage(und Nächte) dementsprechend lang. Die nötige Energie während dernärrischen Zeit liefert zum Beispiel 28 BLACK, der andere EnergyDrink. Und für alle, die nicht nur ein kreatives Kostüm, sondern eineebenso individuelle Dose haben möchten, hält 28 BLACK ein besonderesAngebot bereit. Unter www.your28black.com gibt es die Möglichkeit,die Dose einfach mit nur wenigen Klicks ganz nach den eigenenWünschen und Vorstellungen zu gestalten. Hierfür stehen neue Iconszum Thema Fasching zur Auswahl, es gibt aber auch die Option, eigeneFotos, Bilder oder Designvorlagen zu nutzen.Und auch Karnevalsmuffel kommen bei "Create your 28 BLACK" aufihre Kosten. Denn neben Faschings-Symbolen gibt es eine umfangreicheAuswahl an Motiven zu Themenwelten rund um Liebe, Jubiläen, Abituruvm.. Ob man ein persönliches Geschenk sucht, eine kleineAufmerksamkeit für Kunden oder die originelle Dose für denPolterabend oder die nächste Party - bei 28 BLACK gibt es kaumGrenzen. So unterschiedlich die Dosen am Ende ausfallen, eines habensie alle gemeinsam: gefüllt sind sie mit der beliebten Sorte 28 BLACKAçaí - fruchtig im Geschmack, ohne Taurin und Konservierungsstoffe,laktose- sowie glutenfrei und passend für den veganen Lebensstil.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativenErfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid DrinksAG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin aus und istvegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten fürjeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zusauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.