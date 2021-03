Helaba trotz Corona zufrieden mit Ergebnis 2020

Frankfurt am Main (ots) -- Konzernergebnis vor Steuern liegt bei 223 Mio. Euro- Transformationsprogramm zeigt positive Ergebnisse- Operatives Geschäft gut gelaufen - insbesondere Provisionsüberschuss legt um 10,1 Prozent deutlich zu- Striktes Kostenmanagement reduziert Verwaltungsaufwand um 3,4 Prozent- Risikovorsorge mit 305 Mio. Euro deutlich erhöht und auskömmlich dotiert - noch keine nennenswerten Ausfälle- CET1-Quote mit 14,7 Prozent auf sehr gutem Niveau - über Vorjahr und deutlich über aufsichtsrechtlichen Anforderungen- Prognose: Ergebnis bei weitgehend unveränderter Risikovorsorge in etwa auf VorjahresniveauFrankfurt am Main (ots) - Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen konnte trotz Corona-bedingter Belastungen im Geschäftsjahr 2020 ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen. Das IFRS-Ergebnis vor Steuern erreichte 223 Mio. Euro (Vorjahr: 518 Mio. Euro). Nach Steuern lag das Konzernergebnis bei 177 Mio. Euro (Vorjahr: 470 Mio. Euro). "Das Konzernergebnis spiegelt wider, dass das angestoßene Transformationsprogramm positiv wirkt. Das operative Geschäft ist insgesamt gut gelaufen. Dank unseres strikten Kostenmanagements konnten wir den Trend steigender Kosten stoppen. Parallel sind die Bewertungseffekte, die unser Halbjahresergebnis erheblich belastet hatten, erwartungsgemäß deutlich zurückgelaufen. In Summe können wir rückblickend mit dem erzielten Jahresergebnis zufrieden sein", ordnet Thomas Groß, Vorsitzender des Vorstandes der Helaba, das Konzernergebnis ein.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerKommunikation und MarketingHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell