Helaba erweitert ihre Nachhaltigkeitskriterien für die Kreditvergabe

Frankfurt am Main (ots) - Um ihre unternehmerische Verantwortungfür Klima, Umwelt und Gesellschaft weiter zu manifestieren, hat dieHelaba Nachhaltigkeitskriterien für die Kreditvergabe entwickelt.Diese Nachhaltigkeitskriterien hat die Bank in ihren verbindlichenRisikostrategien verankert, um Verlässlichkeit und Transparenz zusichern. Darin schließt die Helaba die Finanzierung von Vorhaben aus,die schwere Umwelt- oder schwere soziale Schäden hervorrufen. Dieseübergeordneten Grundsätze werden durch sektorspezifische Leitlinienergänzt. Sie gelten für Sektoren mit erhöhtem Risiko, beispielsweisefür Kraftwerke, Bergbau, Öl- und Gasförderung sowie denRüstungssektor."Mit der Erweiterung unserer Risikostrategien um spezifischeNachhaltigkeitskriterien schärfen wir unsere bewährte Risikopolitikund nehmen unsere gesellschaftspolitische Verantwortung alsKreditinstitut wahr", erläutert Thomas Groß, stellvertretenderVorsitzender des Vorstands der Helaba. Das Engagement im BereichKohlekraftwerke und Kraftwerkskohle fährt die Bank schrittweisezurück. Gleichzeitig unterstützt sie durch die gezielte Finanzierungvon energieeffizienten umweltfreundlichen Technologien sowieerneuerbaren Energien die Energiewende.Die übergreifenden und konzernweit geltenden Vorgaben zurKreditvergabe orientieren sich an den zehn Prinzipien des UN GlobalCompact. Die Nachhaltigkeitskriterien und die sektorspezifischenLeitlinien sind auf dem Nachhaltigkeitsportal der Helabaveröffentlicht.https://nachhaltigkeit.helaba.dePressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen, übermittelt durch news aktuell