Helaba erhält Prime Status von oekom research

Frankfurt am Main (ots) - Im März 2018 wurde die Helaba von derNachhaltigkeits-Rating-Agentur oekom research neu bewertet. Für dasCorporate Rating erhält sie erstmals den Prime Status fürherausragende Nachhaltigkeitsleistungen in der Branche. Mit derBenotung "C" auf einer Skala von "D-" bis "A+" landet die Helaba imoberen Viertel der Vergleichsgruppe von 89 Banken weltweit. Damitfestigt sie ihren Platz unter den führenden Finanzinstituten imBereich Nachhaltigkeit."Diese Auszeichnung unterstreicht unsere nachhaltigeGeschäftsausrichtung und bestätigt den Erfolg unseres Anfang 2017gestarteten geschäftsfeldübergreifenden Projekts zur konzernweitenVerbesserung unseres Nachhaltigkeitsprofils. Mit der Veröffentlichungdes Verhaltenskodexes sowie der Erweiterung unserer Risikostrategieum Nachhaltigkeitskriterien haben wir zentrale Elemente diesesProjekts erfolgreich umgesetzt. Wir freuen uns über dasRating-Ergebnis und werden auch im Jahr 2018 unserNachhaltigkeitsprofil weiterentwickeln", erläutert Herbert HansGrüntker, Vorsitzender des Vorstands der Helaba.Die aktuellen Nachhaltigkeits-Ratings sowie weitere Informationenzum Thema Nachhaltigkeit sind auf dem Nachhaltigkeitsportal derHelaba veröffentlicht: https://nachhaltigkeit.helaba.de