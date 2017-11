Helaba- Vorsteuerergebnis zum dritten Quartal bei 381 Mio. Euro

Frankfurt am Main (ots) -- Entwicklung über Plan- Ergebnisprognose bestätigt- Risikolage weiterhin entspannt- Rahmenbedingungen bleiben unverändert anspruchsvollDie Helaba Landesbank Hessen-Thüringen hat in den ersten neunMonaten des Jahres 2017 ein IFRS-Konzernergebnis vor Steuern von 381Mio. Euro erzielt. Es liegt um 36 Mio. Euro unter dem sehr gutenVorjahreswert von 417 Mio. Euro. Das Konzernergebnis nach Steuernbeläuft sich auf 249 Mio. Euro (Vorjahr: 266 Mio. Euro). Damit konntedie Helaba unter weiterhin anspruchsvollen Marktbedingungen ihrErgebnis gut behaupten. Das deutlich gestiegene Handelsergebnis undder geringe Risikovorsorgebedarf wirken positiv. Neben dem gesunkenenZinsüberschuss aufgrund der aktuellen Zins- und Ankaufpolitik der EZBwirkten sich erneut die Bewertungseffekte aus den Cross CurrencyBasis Spreads (CCBS) negativ aus."Die Zahlen aus den ersten drei Quartalen bestätigen unserePrognose für 2017, wonach wir auf Jahressicht mit einemErgebnisrückgang rechnen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung sind wirzuversichtlich, das in der Jahresplanung festgelegte Ziel übertreffenzu können. Das freut uns umso mehr, da die Rahmenbedingungen fürunser Geschäft durch die aktuelle Zinspolitik sowie hoheregulatorische Anforderungen unverändert anspruchsvoll sind undbleiben werden", bewertet Herbert Hans Grüntker, Vorsitzender desVorstands der Helaba, das Neunmonatsergebnis.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen, übermittelt durch news aktuell