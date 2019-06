Helaba-Studie: Thüringen - Innovation vor Ort

Erfurt (ots) -- Sparkassen - Rückgrat der regionalen Wirtschaft- Internationalisierung der Thüringer Hochschulen auf gutem Weg- Patente und Investitionen auf vergleichsweise hohem Niveau- Vollbeschäftigung und Demografie stärken Position derArbeitnehmer- Wirtschaftswachstum 2019: mehr Dynamik in Thüringen- Nachhaltige Personalpolitik als Basis für InnovationskraftInnovation, Bildung und marktgerechte Finanzierungsmöglichkeitensind zentrale Faktoren für eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung."Hier leisten die Thüringer Sparkassen einen wichtigen Beitrag. Dieszeigt sich auch bei ihrem Marktanteil im Firmenkreditgeschäft vonfast einem Drittel. Als Partner der Sparkassen stärkt die Helabaderen Funktion als Rückgrat der regionalen Unternehmensfinanzierung",erläutert Frank Nickel, Generalbevollmächtigter der Helaba, bei derPräsentation der Studie "Thüringen - Innovation vor Ort" in Erfurt.Die thüringische Wirtschaft richtet sich zunehmend internationaleraus. Die Exportquote der Industrie liegt inzwischen bei 37 Prozent.Die Sparkassen haben sich entsprechend als Ansprechpartner für dasAuslandsgeschäft positioniert. Auch in diesem Geschäftsfeld steht dieHelaba als Partner an der Seite der Sparkassen. So bietet sie mit demAuslandskompetenzcenter "S-Thüringen International" und denInstituten vor Ort einen umfassenden Service für Unternehmen, die imAusland aktiv sind oder es werden wollen.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell