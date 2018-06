Helaba in Stockholm: Durch Niederlassung noch näher am Kunden

Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba wandelt den seit 2016etablierten Standort Stockholm in eine Niederlassung um. DiesenSchritt geht die Helaba, weil die Wachstumsziele und das geplanteGeschäftsvolumen übertroffen wurden. Durch die Umwandlung zurNiederlassung schafft die Bank die Voraussetzungen für weiteresWachstum. So können nun direkt von Stockholm aus auchBankdienstleistungen, wie etwa die aktive Vermittlung, Beratung,Verhandlung und Unterzeichnung konkreter Finanzierungstransaktionenrealisiert werden. Die Geschäftsaktivitäten konzentrieren sich dabeiweiterhin auf die Bereiche Immobilienkreditgeschäft, Firmenkunden undCorporate Finance.Bereits seit über einem Jahrzehnt ist die Helaba in dennordeuropäischen Märkten aktiv. "Durch die Umwandlung derRepräsentanz zur Niederlassung positioniert sich die Helaba nochpräsenter als verlässlicher Partner in der Nähe der lokal agierendenKunden", betont Herbert Hans Grüntker, Vorsitzender des Vorstands derHelaba. "Daneben bieten wir unseren internationalen Kunden eineneinfacheren Zugang zu diesem dynamischen Markt."Über ihre Standorte in Deutschland hinaus, ist die Helaba durchihre Niederlassungen in Paris, London, New York und jetzt Stockholmund die Repräsentanzen in Madrid, Moskau, Shanghai und Singapur auchan bedeutenden internationalen Wirtschaftsstandorten vertreten. Sieverfügt über Korrespondenzbankenverbindungen in 120 Ländern undkooperiert seit Jahren verstärkt und erfolgreich mit der DeutscheLeasing AG, um gemeinsam Sparkassen- und Firmenkunden imAuslandsgeschäft intensiver begleiten zu können.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen, übermittelt durch news aktuell