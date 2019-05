Helaba-Niederlassung Düsseldorf ab Juni 2019 unter neuer Leitung (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Stefan W. Ropers (63), der seit dem 1. Juni 2015 Leiter derNiederlassung Düsseldorf ist, wird Ende Mai 2019 aus der Bankausscheiden. Nachfolger in der Niederlassungsleitung wird MartinFänger (61), der die neue Funktion zusätzlich zu seiner aktuellenPosition als Bereichsleiter Zielkundenmanagement für Großunternehmenin der Region Nordrhein-Westfalen und Benelux ausführen wird."Wir danken Herrn Ropers für sein Engagement. Er hat dieNiederlassung geprägt und damit zum wachsenden Erfolg unseresGeschäfts in Nordrhein-Westfalen beigetragen. Wir wünschen ihm fürden weiteren Lebensweg alles Gute", so Dr. Norbert Schraad, Mitglieddes Vorstands der Helaba und zuständig für das Firmenkundengeschäft."Martin Fänger kennt den Standort Düsseldorf sowie den Markt inNordrhein-Westfalen aus seiner langjährigen Zusammenarbeit mit denUnternehmen in der Region sehr gut. Für die nun zusätzlichübernommene Aufgabe wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg", soSchraad weiter. Fänger berichtet in seiner zusätzlichen Aufgabe alsNiederlassungsleiter weiterhin direkt an Dr. Norbert Schraad.Fänger ist bereits seit 2008 zunächst in Frankfurt und seit 2012in Düsseldorf als Bereichsleiter Zielkundenmanagement fürGroßunternehmen bei der Helaba tätig.Im Jahr 2012 hat die Helaba im Zuge der Übernahme derNRW-Verbundbank die Sparkassenzentralbankfunktion inNordrhein-Westfalen übernommen. Seitdem hat sie ihre Position alsGeschäftsbank, Verbundbank und Bank für öffentliche Kunden inNordrhein-Westfalen kontinuierlich ausgebaut. Düsseldorf ist seit2012 auch Sitz einer Niederlassung der Helaba und mit aktuell rund400 Beschäftigten nach Frankfurt der zweitgrößte Standort der Bank.Über die Helaba:Mit rund 6.100 Mitarbeitern sowie einer Bilanzsumme von163 Mrd.Euro gehört der Helaba-Konzern zu den führenden Banken am FinanzplatzFrankfurt. Unternehmen, Banken sowie institutionellen Investorenbietet sie umfassende Finanzdienstleistungen aus einer Hand. DieSparkassen versorgt sie mit hochwertigen, innovativen Finanzproduktenund Dienstleistungen. Als Sparkassenzentralbank in Hessen, Thüringen,Nordrhein-Westfalen und Brandenburg ist die Helaba starker Partnerfür 40 Prozent aller deutschen Sparkassen. Mit ihrerTochtergesellschaft Frankfurter Sparkasse ist sie regionalerMarktführer im Retail Banking. Gleichzeitig verfügt sie mit der1822direkt über ein Standbein im Direktbankengeschäft. DieLandesbausparkasse Hessen-Thüringen als selbstständigerGeschäftsbereich der Helaba nutzt die Sparkassen als Vertriebspartnerund ist Marktführer in beiden Bundesländern. Im Rahmen desöffentlichen Förder- und Infrastrukturgeschäfts betreut die WIBankunter dem Dach der Helaba Förderprogramme des Landes Hessen. Überihre finanzwirtschaftlichen Aufgaben hinaus engagiert sich die Bankin vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und fördert wegweisendeProjekte in Bildung, Kultur, Umwelt,Sport und Sozialwesen.Datenschutz:Wenn Sie unseren Presseservice künftig nicht mehr nutzen möchten,teilen Sie uns dies bitte per Mail mit (presse@helaba.de). Hinweisezum Datenschutz und zur Widerrufserklärung finden Sie in unsererDatenschutzerklärung unter http://dsgvo.helaba.dePressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell