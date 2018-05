Helaba Invest unterzeichnet PRI-Grundsätze

Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba InvestKapitalanlagegesellschaft mbH hat die internationalen Grundsätze fürverantwortungsbewusstes Investment (Principles for ResponsibleInvestment, PRI) unterzeichnet. "Die Unterzeichnung ist ein klaresBekenntnis zur nachhaltigen Ausrichtung der Helaba Invest", sagt UweTrautmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Helaba Invest."Damit bringen wir unsere seit langem gelebte Verpflichtung zuverantwortungsbewusstem Handeln zum Ausdruck." Im Rahmen der PRIverständigen sich die unterzeichnenden Institute unter anderem aufdie Einbeziehung ökologischer, sozialer und unternehmenskulturellerFaktoren in Investment- und Entscheidungsfindungsprozesse. Diese wirddie Helaba Invest künftig verstärkt in ihre Investmentansätze undProdukte einbringen. Hans-Dieter Kemler, Vorsitzender desAufsichtsrates der Helaba Invest und Mitglied des Vorstandes derHelaba: "Die Unterzeichnung der PRI durch die Helaba Investunterstreicht die nachhaltige Geschäftsausrichtung desHelaba-Konzerns und bestätigt den Erfolg unseres Anfang 2017gestarteten geschäftsfeldübergreifenden Projekts zur konzernweitenVerbesserung unseres Nachhaltigkeitsprofils." Die PRI ist eine vonden Vereinten Nationen (UN) unterstützte Investoreninitiative, dieeinen Beitrag zu einem nachhaltigeren globalen Finanzsystem leistenmöchte. Eine Unterzeichnung signalisiert die Anerkennung undUmsetzung der Prinzipien im Tagesgeschäft.Helaba InvestDie Helaba Invest wurde 1991 als 100%-ige Tochtergesellschaft derHelaba gegründet. Seitdem wird das professionelle Management vonVermögen institutioneller Investoren im Helaba Konzern von der HelabaInvest wahrgenommen.Die Geschäftsstrategie der Helaba Invest basiert auf den dreiSäulen "Master-KVG", "Asset Management Wertpapiere, SAA und TAA"sowie "Immobilien & Alternative Assetklassen". Mit einem verwaltetenVolumen von ca. 130 Mrd. Euro gehört die Helaba Invest zu denführenden Kapitalverwaltungsgesellschaften im institutionellen AssetManagement. www.helaba-invest.dePressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen, übermittelt durch news aktuell