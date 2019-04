Helaba Invest holt Dr. Dirk Krupper an Bord

Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba InvestKapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat zum 1. April 2019 Dr. DirkKrupper als neuen Hauptabteilungsleiter Immobilien & AlternativeInvestments an Bord geholt. Krupper war zuvor mehrere Jahre inverschiedenen Positionen bei der Commerz Real Aktiengesellschafttätig. Zuletzt verantwortete er die Leitung der Produktentwicklungund Konzeption und war darüber hinaus sowohl Geschäftsführer derCommerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als auchGeschäftsführer der Luxemburgischen Kapitalverwaltungsgesellschaftder Commerz Real AG, Commerz Real Fund Management S.a r.l.. Dortverantwortete Krupper das Aufgabenspektrum der Produktentwicklung unddes Portfoliomanagements über die Assetklassen Immobilien,regenerative Energien und Infrastruktur."Wir freuen uns sehr, mit Dirk Krupper einen erfahrenen Managerund Entwickler von großen internationalen Immobilien- undSachwertportfolios gewonnen zu haben", so Ulrich Lingner, Mitgliedder Geschäftsführung. "Seine Expertise wird dazu beitragen, dass wirunsere Dienstleistungen in den Assetklassen Immobilien undAlternative Investments weiter ausbauen können."Alleinstellungsmerkmal der Helaba Invest auf dem deutschen Marktbleibt die konsequente Ausrichtung der Investmentstrategie aufspezialisierte, indirekte Immobilienanlagen (Multi Manager) sowie aufInfrastrukturinvestments. Hier konnte in den vergangenen Jahren eineerhebliche Expertise, verbunden mit einem Track Record imTransaktionsbereich, aufgebaut werden. Insgesamt managt die HelabaInvest in den Assetklassen Immobilien & Alternative Investments einVolumen in Höhe von mehr als 10 Mrd. Euro.Helaba InvestDie Helaba Invest wurde 1991 als 100%-ige Tochtergesellschaft derHelaba gegründet. Seitdem wird das professionelle Management vonVermögen institutioneller Investoren im Helaba Konzern von der HelabaInvest wahrgenommen.Die Geschäftsstrategie der Helaba Invest basiert auf den dreiSäulen "Master-KVG", "Asset Management Wertpapiere, SAA und TAA"sowie "Immobilien & Alternative Assetklassen". Mit einem verwaltetenVolumen von ca. 138 Mrd. Euro gehört die Helaba Invest zu denführenden Kapitalverwaltungsgesellschaften im institutionellen AssetManagement.Pressekontakt:Kirsten WagnerTel.: +49 69 299 70-611E-Mail: kirsten.wagner@helaba-invest.deMike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell