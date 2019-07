Helaba Invest: Veränderungen in der Geschäftsführung angekündigt

Frankfurt am Main (ots) - Bei der Helaba Invest wird es imkommenden Jahr zu Veränderungen in der Besetzung der Geschäftsführungkommen. Uwe Trautmann (60), Vorsitzender der Geschäftsführung, wirdauf eigenen Wunsch seinen am 31. August 2020 auslaufenden Vertragnicht verlängern und in den Ruhestand wechseln. Es ist vorgesehen,dass ihm Dr. Hans-Ulrich Templin (55), der bereits seit 2001 für dieHelaba Invest tätig ist und derzeit in der Geschäftsführung das AssetManagement für liquide Assetklassen verantwortet, folgen wird.Darüber hinaus wird Ulrich Lingner (61), ebenfalls Mitglied derGeschäftsführung der Helaba Invest, auf eigenen Wunsch und ausGründen der persönlichen Lebensplanung, zum 31. März 2020 aus derGeschäftsführung ausscheiden. Dr. Christian Popp (60) wirdunverändert in der Geschäftsführung die Fondsadministration und dasMasterfonds-Geschäft verantworten."Uwe Trautmann hat in den zurückliegenden fast 25 Jahren dieerfolgreiche Entwicklung der Helaba Invest maßgeblich mitbestimmt undgeprägt. Ulrich Lingner hat die Helaba Invest am Markt als ersterdeutscher Multi Manager für Immobilieninvestments erfolgreichpositioniert. Daher bedauern wir es sehr, dass wir im nächsten Jahrzwei sehr erfolgreiche und hoch geschätzte Experten für dasinstitutionelle Asset Management verlieren werden", würdigt HerbertHans Grüntker, Vorstandsvorsitzender der Helaba und stellvertretenderVorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die Leistung derbeiden Manager."Mit Dr. Hans-Ulrich Templin wird ein erfahrener Manager Sprecherder Geschäftsführung der Gesellschaft. Wir sind sehr froh, dass wirdamit die Verantwortung in bewährte Hände übergeben können. Dr.Hans-Ulrich Templin verfügt über eine ausgewiesene Branchenexpertise,und darüber hinaus genießt er hohes Ansehen sowohl bei denMitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie auch bei den Kunden. Über dieNachfolge der Positionen von Ulrich Lingner und Dr. Hans-UlrichTemplin werden wir zu gegebener Zeit entscheiden", sagt Hans-DieterKemler, der als Vorstandsmitglied der Helaba die Geschäfte der HelabaInvest verantwortet und deren Aufsichtsrat vorsitzt.Uwe Trautmann kam 1995 als Geschäftsführer zur Helaba Invest undwurde 1999 deren Sprecher. Mit Wirkung zum 1. Dezember 2007 erfolgteseine Ernennung zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der HelabaInvest. Zuvor war er 14 Jahre im CommerzbankKonzern in verschiedenenFunktionen tätig und verantwortete dort zuletzt den BereichMarketing, Akquisition und Kundenbetreuung der Commerzinvest."Ich blicke auf eine tolle und sehr zufriedenstellende Zeit beider Helaba Invest und bin dankbar, dass ich ein viertel Jahrhundertdie Geschicke und die positive Entwicklung verantwortlichmitgestalten durfte. Das kommende Jahr werden wir in derGeschäftsführung gemeinsam nutzen, um einen bestmöglichen Übergangsicherstellen zu können. Für die Zeit danach freue ich mich schonsehr, meiner Familie und meiner Leidenschaft, den Bergen in meinerAllgäuer Heimat, mehr Aufmerksamkeit widmen zu können", so UweTrautmann.Ulrich Lingner trat sein Amt als Geschäftsführer im Januar 2012an. Vor seiner Zeit bei der Helaba Invest war Lingner rund 20 Jahrefür verschiedene Finanzdienstleistungsunternehmen als Vorstand oderGeschäftsführer tätig. Zuletzt als CEO und CIO der VersAMVersicherungs-Assetmanagement."Nach acht Jahren in der Geschäftsführung der Helaba Invest underfolgreichem Aufbau des Immobilienbereichs ist das Jahr 2020 fürmich persönlich der geeignete Zeitpunkt, die Geschäfte in andereHände zu geben. Ich plane der Branche in beratender Funktionweiterhin verbunden zu bleiben, beabsichtige aber den privatenLebensbereich stärker in den Fokus zu rücken, um mehr Zeit für meineFamilie zu haben", sagt Ulrich Lingner.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell