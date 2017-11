Helaba Invest mit Infrastruktur und asiatischen Immobilien auf dem Vormarsch - Erfolgreiches First und Second Closing

Frankfurt am Main (ots) -Die Helaba Invest hat für den HI-Infrastruktur-Multi Manager-Fondsein erstes Closing über 96,5 Mio. Euro sowie für denHI-Immobilien-Asien-Fonds ein zweites Closing über 50,5 Mio. Euroerfolgreich abgeschlossen. Auf der Suche nach Rendite gewinnenAlternative Investments zunehmend an Bedeutung. DieserHerausforderung begegnet die Helaba Invest mit der kontinuierlichenErweiterung ihres Produktportfolios für institutionelle Investoren.Insgesamt verwaltet die Helaba Invest in Immobilien und alternativenInvestments ein Volumen in Höhe von 9,6 Mrd. Euro.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen, übermittelt durch news aktuell