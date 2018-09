Helaba Invest: Erster Spezialfonds mit Zugang zu Helaba-Immobilienkreditportfolio

Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba Invest bietet erstmals einenImmobilienkreditfonds an, der Sparkassen Zugang zum diversifiziertenKreditportfolio der Helaba bietet. Es handelt sich dabei um einenSpezial-Alternative Investmentfonds (AIF) nach deutschem Recht. Imersten Closing konnte ein Zeichnungsvolumen von 100 Mio. Euro erzieltwerden. Das geplante Zielvolumen des Fonds liegt bei 250 Mio. Euro.Der HI-Immobilien-Kredit-Fonds I investiert in ein breitgestreutes Portfolio von grundschuldbesicherten unverbrieftenDarlehensforderungen, die ausschließlich von der Helaba originiertsind. Die Anlagestrategie ist europäisch ausgerichtet, mit einemInvestitionsschwerpunkt auf Deutschland. Darüber hinaus wird einebreite sektorale Streuung über alle Nutzungsarten angestrebt. DieKredite sollen bis zu ihrer jeweiligen Endfälligkeit gehalten werden.Nach der Rückzahlung sind keine Neuinvestitionen vorgesehen. Für dieSparkassen als Investoren bleibt das Portfolio somit über die gesamteFondslaufzeit planbar. Die Auswahl der Kredite erfolgt durch dasPortfolio Management der Helaba Invest."In einem andauernden Niedrigzinsumfeld können Sparkassen durchden Kreditfonds ihr Eigengeschäft weiter diversifizieren undgleichzeitig eine attraktive Rendite erzielen", sagt Uwe Trautmann,Vorsitzender der Geschäftsführung der Helaba Invest. "Dabeiprofitieren sie von der Expertise und dem Marktzugang der Helaba alsführende Bank in der gewerblichen Immobilienfinanzierung.""Mit der Auflegung des Immobilienkreditfonds kommen wir dem Wunschvieler Sparkassen entgegen, am Kreditportfolio der Helabapartizipieren zu können", erklärt Nobert Kellner, Leiter Debt CapitalMarkets and Sales Management RE bei der Helaba. Der Zugang über eineFondslösung ermöglicht dabei eine breitere Streuung der Kredite. Fürdie Helaba öffnet sich mit dem Immobilienkreditfonds ein weitererRefinanzierungskanal. Der Fonds stellt damit eine ideale Ergänzungder bestehenden Syndizierungsplattform dar, über die Sparkassenbereits in einzelne Immobilienfinanzierungen investieren können.Das finale Closing ist für Ende Oktober/Anfang Novembervorgesehen.Helaba InvestDie Helaba Invest wurde 1991 als 100%-ige Tochtergesellschaft derHelaba gegründet. Seitdem wird das professionelle Management vonVermögen institutioneller Investoren im Helaba Konzern von der HelabaInvest wahrgenommen.Die Geschäftsstrategie der Helaba Invest basiert auf den dreiSäulen "Master-KVG", "Asset Management Wertpapiere" sowie "Immobilien& Alternative Assetklassen". Mit einem verwalteten Volumen von ca.130 Mrd. Euro gehört die Helaba Invest zu den führendenKapitalverwaltungsgesellschaften im institutionellen AssetManagement.www.helaba-invest.dePressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen, übermittelt durch news aktuell