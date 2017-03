Helaba mit dem Geschäftsjahr 2016 zufrieden

Frankfurt am Main (ots) -Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen hat im Geschäftsjahr 2016ein Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 549 Mio. Euro erzielt. Esliegt um knapp 8 Prozent unter dem Vorjahreswert. Nach Steuernerreichte das Konzernergebnis 340 Mio. Euro. Herbert Hans Grüntker,der Vorsitzende des Vorstands, zeigte sich mit dem Ergebniszufrieden. "Das operative Kundengeschäft hat sich erneut positiventwickelt. Dies schlägt sich in dem hohen Neugeschäftsvolumen unddem erfreulichen Zuwachs der Provisionserträge nieder. Derprognostizierte Ergebnisrückgang aufgrund des Nullzinsniveaus istnicht so spürbar ausgefallen wie von uns erwartet. Insgesamt gehörtdas Ergebnis zu den drei besten in der Historie der Bank. Grundlagehierfür ist unser solides, ausgewogenes und bewährtesGeschäftsmodell."Pressekontakt:Wolfgang KußPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: wolfgang.kuss@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: HELABA Landesbank Hessen-Th?ringen, übermittelt durch news aktuell